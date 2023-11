Złota bramka Broni Radom z rezerwami Jagiellonii

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Bronią Radom a Jagiellonią II, który odbył się w Radomiu, gospodarze wyszli na prowadzenie. W 25 minucie bramkę dla Broni Radom zdobył Kowalski.

Drugie 45 minut dzisiejszego meczu było mniej ekscytujące niż pierwsza połowa. Pomimo wysiłków obu drużyn, wynik spotkania pozostał niezmienny i Broń Radom wygrała 1:0.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, w którym padła tylko jedna bramka, Broń Radom zajmuje 7 miejsce w tabeli. Dotychczasowy bilans drużyny to 8 wygranych meczó, 5 remisów i 5 porażek, co daje im sumę 29. punktów. Natomiast Jagiellonia II zajmuje 12 miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 4 mecze, zremisowali 6 razy i przegrali 8 spotkań, co daje im 18 punktów.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Bełchatów z Bronią Radom odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie GKS-u w Bełchatowie. Natomiast mecz Jagiellonii II z Concordią Elbląg zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie, na stadionie Ośrodka Szkoleniowego Jagiellonii w Białymstoku.