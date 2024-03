Cieżko wywalczona bramka ratuje spotkanie Las Palmas - Almeria 0:1

Poprzednie mecze Las Palmas - Almeria

W trzech ostatnich meczach między Las Palmas a Almerią suma goli wyniosła 5. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Gran Canaria w miejscowości Las Palmas de Gran Canaria w dniu 2022-01-09. Wynik tego spotkania to Las Palmas 1, Almeria 1. Drugi mecz odbył się na stadionie Marbella Football Center - Sur 1 w miejscowości San Pedro de Alcántara w dniu 2023-07-23. W tym spotkaniu nie padły żadne gole, więc wynik to Almeria 0, Las Palmas 0. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Power Horse - Los Juegos Mediterráneos w miejscowości Almería w dniu 2023-10-28. W tym spotkaniu Almeria strzeliła jednego gola, a Las Palmas dwóch, co daje wynik Almeria 1, Las Palmas 2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Almeria: 2, Las Palmas: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Las Palmas z Almerią zakończyła się wynikiem 0:1. W 8 minucie zawodnik Centelles z drużyny Almeria otrzymała żółtą kartkę za brutalność. W 14 minucie Leo Baptistao strzelił gola dla drużyny Almerii. W 26 minucie Perrone z drużyny Las Palmas również otrzymał żółtą kartkę za brutalność.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Las Palmas z Almerią, który odbył się w Las Palmas de Gran Canaria, obie drużyny nie zdołały zmienić wyniku. Wynik 0:1 utrzymał się do końca spotkania.

Pierwszą zmianę w drużynie Almerii przeprowadzono w 46 minucie, gdy gracz Chumi wszedł na boisko, zastępując Radovanovica. Również w tej samej minucie trener Las Palmas dokonał dwóch zmian - Loiodice wszedł za Perrone, a Marvin za Munira El Haddadiego. W 59 minucie trener Almerii wprowadził Melero za Peñę oraz Milovanovica za Leo Baptistao. W odpowiedzi trener Las Palmas dokonał zmiany w 61 minucie - Cardona wszedł za Javier Munoza. W 66 minucie gracz Baba wszedł na boisko zastępując Vierę w drużynie Almerii.

W 70 minucie trener Las Palmas postanowił wprowadzić Ramireza za Cardonę. W 80 minucie kolejna zmiana w drużynie Almerii - Langa wszedł na boisko zastępując Ramazaniego. W tej samej minucie Marvin otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. W 84 minucie Garcia Pimienta, trener Las Palmas, został ukarany żółtą kartką. W 87 minucie Pejino wszedł na boisko zastępując Araujo w drużynie Las Palmas.

W doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie, Langa otrzymał żółtą kartkę za brutalność. Podsumowując, druga połowa meczu Las Palmas z Almerią nie przyniosła zmiany wyniku. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem: Las Palmas: 0, Almeria: 1.

Skład meczu z dnia 2024-03-17

Las Palmas

Álvaro Valles (13) bramkarz

Julian Araujo (28) obrońca

Alex Suárez (4) obrońca

Mika Mármol (15) obrońca

Sergi Cardona (3) obrońca

Munir El Haddadi (17) pomocnik

Javier Muñoz (5) pomocnik

Máximo Perrone (8) pomocnik

Kirian Rodríguez (20) pomocnik

Alberto Moleiro (10) pomocnik

Sandro Ramírez (9) napastnik

Almeria

Luís Maximiano (25) bramkarz

Marc Pubill (18) obrońca

César Montes (22) obrońca

Aleksandar Radovanović (16) obrońca

Álex Centelles (20) obrońca

Marcos Pena (26) pomocnik

Lucas Robertone (5) pomocnik

Largie Ramazani (7) pomocnik

Jonathan Viera (8) pomocnik

Adrián Embarba (10) pomocnik

Léo Baptistão (12) napastnik

Statystyki

Las Palmas Almeria Strzały na bramkę 6 2 Strzały poza światło bramki 9 0 Wszystkie strzały 21 3 Strzały zablokowane 6 1 Faule 9 15 Rzuty rożne 11 3 Spalone 3 3 Posiadanie piłki 65% 35% Żółte kartki 2 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 6 Suma podań 588 321 Dokładne podania 504 234 Procent dokładnych podań 86% 73% Gole oczekiwane 0.82 0.76

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Las Palmas przed meczem zajmowała 10. miejsce w tabeli, co świadczyło o ich solidnej formie. Do tej pory wygrali 10 meczy, zremisowali 7 razy i przegrali 11 spotkań, co dało im łącznie 37 punktów. Mimo że nie byli w najlepszej formie, to jednak utrzymywali się w środku tabeli. Natomiast drużyna Almerii przed meczem zajmowała ostatnie, 20. miejsce w tabeli. Ich wyniki do tej pory były bardzo słabe - nie wygrali jeszcze żadnego meczu, zremisowali tylko 10 razy i przegrali aż 18 spotkań.

Suma ich punktów wynosiła jedynie 10, co było najgorszym wynikiem w lidze. W tym konkretnym meczu Almeria odniosła zwycięstwo i zdobyła cenne trzy punkty. Dzięki temu ich suma punktów wzrosła do 13. Natomiast Las Palmas nadal pozostaje na swoim miejscu z sumą punktów wynoszącą nadal 37. Podsumowując, drużyna Las Palmas utrzymuje się w środkowej części tabeli dzięki swojej dotychczasowej formie, natomiast Almeria mimo słabego startu zdobywa pierwsze zwycięstwo i próbuje odrabiać straty.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Las Palmas a Almerią, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Barceloną a Las Palmas odbędzie się 30 marca 2024 roku o godzinie 20:00 na stadionie Olímpic Lluís Companys w Barcelonie. Natomiast Almeria zmierzy się z Osasuną tego samego dnia o godzinie 15:15 na stadionie Power Horse w Almerii.