Czerwona kartka utrudnia grę GKS Jastrzębie, Olimpia Elbląg wygrywa 2:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy GKS Jastrzębie a Olimpią Elbląg zakończyła się wynikiem 0:1 na korzyść gości. W 22 minucie zawodnik o nazwisku Zak strzelił bramkę dla drużyny Olimpii Elbląg. W 41 minucie żółtą kartkę otrzymał Borun z GKS Jastrzębie, natomiast w 44 minucie Mruk z Olimpii Elbląg również został ukarany żółtą kartką. W doliczonym czasie gry, czyli w 45+3 minucie, żółtą kartkę otrzymał Sangowski z drużyny Olimpia Elbląg.

Jednak sytuacja uległa zmianie w 53 minucie, kiedy to Bednarski strzelił gola dla GKS Jastrzębie, wyrównując wynik. Niestety, w 58 minucie Sangowski zdobył kolejnego gola dla Olimpii Elbląg, ustalając wynik na 1:2. W drugiej połowie doszło również do kilku zmian personalnych w obu drużynach. W 46 minucie Araujo Guilherme wszedł na boisko zastępując Ali'ego, a Chmarek zastąpił Kargul-Groblę. W drużynie Olimpii Elbląg żółtą kartkę otrzymał Stefaniak w 51 minucie, a Szczudliński w 66 minucie.

W dalszej części meczu trenerzy dokonali kolejnych zmian personalnych. W drużynie GKS Jastrzębie Goluch wszedł na boisko zastępując Kiebzaka w 68 minucie, a Zych zastąpił Bednarskiego w 80 minucie. W drużynie Olimpii Elbląg Bartos wszedł na boisko zastępując Stefaniaka w 69 minucie, Jozwicki zastąpił Sangowskiego w 75 minucie, a Gabrych wszedł za Famulaka w 82 minucie. W 83 minucie Yatsenko zastąpił Zaka. W końcówce meczu obaj zawodnicy otrzymali żółte kartki - Araujo Guilherme z GKS Jastrzębie oraz Gabrych z Olimpii Elbląg, a w doliczonym czasie gry, czyli w 90+2 minucie Araujo Guilherme otrzymał czerwoną kartkę.

Ostateczny wynik meczu to GKS Jastrzębie: 1, Olimpia Elbląg: 2. Podsumowując drugą połowę meczu GKS Jastrzębie z Olimpią Elbląg, można stwierdzić, że obie drużyny miały swoje okazje do zdobycia bramek, jednak to Olimpia Elbląg okazała się skuteczniejsza i wygrała ten pojedynek.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn GKS Jastrzębie i Olimpia Elbląg, przed meczem Olimpia zajmowała 12. miejsce w tabeli, a GKS Jastrzębie 14. miejsce. Do tej pory Olimpia wygrała 8 meczy, zremisowała 6 i przegrała 9, co dało im sumę punktów wynoszącą 30. Z kolei GKS Jastrzębie wygrał 6 meczy, zremisował 9 i przegrał 8, co dało im sumę punktów wynoszącą 27. W tym konkretnym meczu Olimpia Elbląg zdobyła trzy punkty, dzięki czemu ich suma punktów wzrosła do 33. Natomiast GKS Jastrzębie pozostał z sumą punktów na poziomie 27.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między GKS-em Jastrzębie a Olimpią Elbląg, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Jastrzębie z Kotwicą Kołobrzeg odbędzie się 28 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Jastrzębie Zdrój. Natomiast mecz Pogoni Siedlce z Olimpią Elbląg zostanie rozegrany 22 marca 2024 roku o godzinie 20:00 na stadionie Rosrrit w Siedlcach.