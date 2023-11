Dominacja Odry Opole nad Polonią Warszawa - wynik 3:0

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Odrą Opole a Polonią Warszawa zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny gości. W 28 minucie zawodnik o nazwisku Michalski strzelił bramkę po asyście również od Michalskiego.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Odrą Opole a Polonią Warszawa, który odbył się w Opolu, to gospodarze okazali się lepsi od gości. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Polonii Warszawa. W 48 minucie meczu Niziołek zdobył bramkę dla Odry Opole, dając swojej drużynie prowadzenie. W 56 minucie Czapliński z Odry Opole otrzymał żółtą kartkę.

W 63 minucie trener Polonii Warszawa dokonał trzech zmian w swojej drużynie: Kluska wszedł na boisko zastępując Michalskiego, Okhronchuk zastąpił Marciniaka, a Pawlowski wszedł za Biedrzyckiego. W odpowiedzi na te zmiany trener Odry Opole również dokonał zmiany w składzie - Antczak wszedł na boisko zastępując Surzyna. W 74 minucie Sula zdobył drugiego gola dla Odry Opole, podwyższając wynik na 2:0. W 76 minucie trener Polonii Warszawa dokonał kolejnych dwóch zmian: Fadecki wszedł za Zawistowskiego, a Tomczyk zastąpił Bajdura. W 82 minucie trener Odry Opole wprowadził Sarmiento za Sulę.

W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, Antczak zdobył trzeciego gola dla Odry Opole po asyście Galana. Mecz zakończył się wynikiem: Odra Opole 3, Polonia Warszawa 0.

Pomeczowe podsumowanie

Po zakończeniu spotkania, Odra Opole zajmuje drugie miejsce w tabeli. Dotychczasowa bilans drużyny Odry Opole to 8 wygranych meczów, 3 remisy i 4 porażki, co daje im łącznie 27 punktów. Natomiast Polonia Warszawa zajmuje trzynaste miejsce w tabeli. Dotychczasowa bilans drużyny Polonii Warszawa to 5 wygranych meczów, 3 remisy i 7 porażek, co daje im łącznie 18 punktów. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Odra Opole - 28 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Odrą Opole a Polonią Warszawa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Znicza Pruszków z Odrą Opole odbędzie się 3 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Znicza w Pruszkowie. Natomiast mecz Polonii Warszawa z Stalą Rzeszów zostanie rozegrany 1 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Polonii im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie.