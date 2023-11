Dominacja Siarki Tarnobrzeg nad Sokół Sieniawa - wynik 5:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu pomiędzy Sokołem Sieniawa a Siarką Tarnobrzeg zakończyła się wynikiem 2:0 dla drużyny gości. W 12 minucie Prusinski strzelił bramkę dla Siarki Tarnobrzeg, a w 42 minucie Kaliniec podwyższył prowadzenie dla swojego zespołu.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Sokołem Sieniawa a Siarką Tarnobrzeg, który odbył się w Sieniawie, gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla Siarki Tarnobrzeg. W 46 minucie to właśnie goście otworzyli wynik spotkania. Bramkę zdobył Prusinski, dając swojej drużynie prowadzenie.

Jednak w 60 minucie Sokół Sieniawa odpowiedziała bramką, której autorem był Mroz. Niestety, radość gospodarzy była krótka, ponieważ już minutę później Cichocki wpisał się na listę strzelców dla Siarki Tarnobrzeg. W 68 minucie Lisowski podwyższył prowadzenie dla gości, ustalając wynik na 4:1 na ich korzyść. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem Sokół Sieniawa: 1, Siarka Tarnobrzeg: 5. Podsumowując drugą połowę spotkania można stwierdzić, że mimo prób odrabiania strat przez gospodarzy, to drużyna Siarki Tarnobrzeg okazała się lepsza i skuteczniejsza w wykorzystywaniu sytuacji bramkowych.

Pomeczowe podsumowanie

Po tym meczu Siarka Tarnobrzeg zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Siarki Tarnobrzeg wygrała 10 meczy, zremisowała 2 mecze, a przegrała 5 meczy. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 32. Natomiast Sokół Sieniawa zajmuje piętnaste miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Sokoła Sieniawa wygrała 4 mecze, zremisowała 2 mecze, a przegrała 12 meczy. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 14. W tym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Sokół Sieniawa - 15 punktów.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Sokół Sieniawa i Siarka Tarnobrzeg mają już zaplanowane kolejne mecze po rozegranym spotkaniu. Mecz pomiędzy Podlasiem Biała Podlaska a Sokołem Sieniawa odbędzie się 2 marca 2024 roku a stadionie Mosir w Białej Podlaskiej. Natomiast mecz Czarnych Połaniec z Siarką Tarnobrzeg również zostanie rozegrany tego samego dnia o tej samej godzinie, lecz na stadionie Mks Czarni w Połańcu.