Dramatyczna porażka Radunii Stężyca z Chojniczanką Chojnice

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Radunia Stężyca z Chojniczanką Chojnice zakończyła się wynikiem 1:0 dla Radunii Stężyca. W 15 minucie zawodnik Tulowiecki z drużyny Radunia Stężyca otrzymała żółtą kartkę. Natomiast w 25 minucie gracz o nazwisku Zwozny strzelił gola dla swojego zespołu, czyli dla Radunii Stężyca.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Radunia Stężyca z Chojniczanką Chojnice, który odbył się w Stężycy, doszło do kilku istotnych wydarzeń. Na początku 46 minuty doszło do zmiany w drużynie Chojniczanki Chojnice - zawodnik Firmino wszedł na boisko, zastępując Kozinę. W 54 minucie żółtą kartkę otrzymał Kasprzak z Radunii Stężyca.

Niestety, w 56 minucie padł samobójczy gol wbity do bramki przez Kurtovica z Radunii Stężyca na korzyść drużyny Chojniczanki Chojnice. W odpowiedzi na to, w 58 minucie trener Radunii Stężyca dokonał dwóch zmian - Biskup wszedł na boisko, zastępując Luczaka oraz Mularczyk wszedł za Kasprzaka. W 64 minucie Sabala strzelił gola dla drużyny Chojniczanki Chojnice, podwyższając wynik na 2:1 dla gości. W kolejnych minutach doszło jeszcze do kilku zmian personalnych - w 68 minucie Kuzimski wszedł za Spataru w drużynie Radunii Stężyca, a w 75 minucie Kolesar i Nowacki zastąpili Banacha i Paprzyckiego w drużynie Chojniczanki Chojnice. W 81 minucie trener Radunii Stężyca dokonał kolejnych dwóch zmian - Bartkowiak wszedł za Slomkę, a Bashlay zastąpił Czajkowskiego.

W końcówce meczu doszło jeszcze do kilku żółtych kartek - w 78 minucie Czajkowski otrzymał żółtą kartkę z Radunii Stężyca, w 89 minucie Szczytniewski z Chojniczanki Chojnice, a w doliczonym czasie gry Bashlay, Zwoźny i Nowacki otrzymali żółte kartki odpowiednio z drużyny Radunii Stężyca i Chojniczanki Chojnice. W 90+2 minucie Golinski wszedł na boisko, zastępując Sabalę w drużynie gości. Cały mecz zakończył się wynikiem: Radunia Stężyca: 1, Chojniczanka Chojnice: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Radunia Stężyca zajmowała 4. miejsce w tabeli, natomiast Chojniczanka Chojnice była na 8. miejscu. Radunia Stężyca do tej pory wygrała 10 meczy, zremisowała 10 i przegrała 6, co daje im sumaryczną liczbę punktów równą 40. Natomiast Chojniczanka Chojnice wygrała 10 meczy, zremisowała 8 i przegrała również 8, co daje im sumaryczną liczbę punktów równą 38. W wyniku tego meczu drużyna Chojniczanki Chojnice odniosła zwycięstwo i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Po ich dodaniu aktualna sytuacja w tabeli przedstawia się następująco: Radunia Stężyca posiada nadal 40 punktów, natomiast Chojniczanka Chojnice awansowała na pozycję z wynikiem 41 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Raduniem Stężyca a Chojniczanką Chojnice, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Zagłębia Lubin II z Raduniem Stężyca odbędzie się 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00 na stadionie Zagłębia w Lubin. Natomiast mecz Chojniczanki Chojnice z Hutnikiem Kraków zostanie rozegrany dzień wcześniej, czyli 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Miejskim w Chojnicach.