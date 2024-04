Efektowne zwycięstwo Cracovii nad Jagiellonią

Poprzednie mecze Jagiellonia - Cracovia Kraków

W ostatnich trzech meczach między Jagiellonią a Cracovią Kraków padło łącznie 9 goli. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie dnia 5 listopada 2022 roku, a zakończył się wynikiem 1:0 dla Cracovii Kraków. Drugi mecz odbył się na stadionie Miejskim w Białymstoku dnia 20 maja 2023 roku i zakończył się remisem 1:1. Ostatni mecz odbył się ponownie na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie dnia 8 października 2023 roku, a zakończył się zwycięstwem Jagiellonii wynikiem 4:2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cracovia Kraków: 4, Jagiellonia: 5

Przebieg spotkania

Mecz Jagiellonii z Cracovią Kraków rozpoczął się od samobójczego gola wbitego do bramki przez gracza o nazwisku Ghita w 9 minucie, co dało prowadzenie dla zespołu Jagiellonii. W 16 minucie meczu Dieguez z drużyny Jagiellonia otrzymał czerwoną kartkę. W 22 minucie Rakoczy strzelił gola dla Cracovii Kraków, a już minutę później doszło do zmiany w drużynie Jagiellonii - Stojinovic wszedł na boisko, zastępując Hansena. W 25 minucie Hoskonen strzelił kolejnego gola dla Cracovii Kraków. Rakoczy z drużyny Cracovia Kraków otrzymała żółtą kartkę w 43 minucie meczu.

Następnie, w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, Pululu z Jagiellonii nie wykorzystał rzutu karnego, a Stojinovic i Skovgaard zostali ukarani żółtymi kartkami. Po pierwszej połowie wynik był remisowy: Jagiellonia: 2, Cracovia Kraków: 2. Druga połowa meczu rozpoczęła się od gola strzelonego przez Atanasova dla Cracovii Kraków w 49 minucie. W 59 minucie Kakabadze z drużyny Cracovia Kraków otrzymała żółtą kartkę. W 63 minucie doszło do zmiany w drużynie Cracovii Kraków - Maigaard zastąpił Rakoczy'ego.

W 71 minucie na boisko weszli nowi gracze: Oshima zastąpił Kallmana w drużynie Cracovii Kraków, a Naranjo zastąpił Romanczuka w drużynie Jagiellonii. W 78 minucie doszło do kolejnych zmian w składach obu drużyn - Kupisz, Lewicki i Nguiamba zastąpili Sacka, Marczuka i Nene w drużynie Jagiellonii, a Bitri zastąpił Hoskonena w drużynie Cracovii Kraków. W doliczonym czasie gry drugiej połowy Naranjo i Atanasov zostali ukarani żółtymi kartkami. Spotkanie skończyło się wynikiem Jagiellonia: 1, Cracovia Kraków: 3.

Skład meczu z dnia 2024-04-14

Jagiellonia

A. Siemieniec - trener

Zlatan Alomerović (1) bramkarz

Michal Sáček (16) obrońca

Mateusz Skrzypczak (72) obrońca

Adrián Diéguez (17) obrońca

Bartłomiej Wdowik (27) obrońca

Taras Romanczuk (6) pomocnik

Nené (8) pomocnik

Dominik Marczuk (7) pomocnik

Jesús Imaz (11) pomocnik

Kristoffer Normann Hansen (99) pomocnik

Afimico Pululu (10) napastnik

Cracovia Kraków

J. Zieliński - trener

Sebastian Madejski (13) bramkarz

Otar Kakabadze (25) obrońca

Virgil Ghiță (5) obrońca

Arttu Hoskonen (22) obrońca

Andreas Skovgaard (3) obrońca

Davíð Kristján Ólafsson (19) obrońca

Patryk Sokołowski (88) pomocnik

Jani Atanasov (6) pomocnik

Michał Rakoczy (10) pomocnik

Patryk Makuch (7) napastnik

Benjamin Källman (9) napastnik

Statystyki

Jagiellonia Cracovia Kraków Strzały na bramkę 6 9 Strzały poza światło bramki 9 6 Wszystkie strzały 20 18 Strzały zablokowane 5 3 Faule 8 15 Rzuty rożne 8 4 Spalone 1 1 Posiadanie piłki 72% 28% Żółte kartki 2 4 Czerwone kartki 1 0 Interwencja bramkarza 7 6 Suma podań 549 220 Dokładne podania 476 149 Procent dokładnych podań 87% 68%

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Jagiellonia zajmowała pierwsze miejsce w tabeli, mając na koncie 15 wygranych, 7 remisów i 5 porażek. Suma ich punktów wynosiła 52. Natomiast Cracovia Kraków zajmowała trzynaste miejsce, mając na koncie 5 wygranych, 14 remisów i 8 porażek. Suma ich punktów wynosiła 29. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Cracovia Kraków zdobywając 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja w tabeli przedstawia się następująco: Jagiellonia - 52 punkty, Cracovia Kraków - 32 punkty.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Jagiellonią a Cracovią Kraków, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Jagiellonią a Zagłębiem Lubin odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:00 na stadionie Zagłębia w Lubin. Natomiast Cracovia Kraków zmierzy się z Puszczą Niepołomice dzień później, czyli 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:30 na stadionie Cracovii Im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.