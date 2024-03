Emocjonujący remis w meczu Radunia Stężyca - Kotwica Kołobrzeg

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Radunią Stężyca a Kotwicą Kołobrzeg zakończyła się wynikiem 0:1 na korzyść gości. W 21 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Dejewskiego z drużyny Radunii Stężyca. Natomiast w 42 minucie zawodnik o nazwisku Jonathan Junior strzelił bramkę dla zespołu Kotwicy Kołobrzeg.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Radunią Stężyca a Kotwicą Kołobrzeg, który odbywał się w Stężycy, doszło do kilku ważnych wydarzeń. Pierwszą sytuacją było strzelenie gola przez zawodnika o nazwisku Luczak z drużyny Radunia Stężyca w 50 minucie. Dzięki temu trafieniu wynik zmienił się z 0:1 na 1:1.

W 61 minucie arbiter ukarał żółtą kartką obrońcę z drużyny Radunia Stężyca za faul. Niestety, sytuacja ta nie była odosobniona, ponieważ w kolejnych minutach arbiter musiał jeszcze czterokrotnie pokazać żółte kartki zawodnikom z Radunii Stężyca - w 77. , 79. i 89 minucie. W 76 minucie doszło do kolejnego ważnego wydarzenia - obrońca z drużyny Radunia Stężyca otrzymała czerwoną kartkę i został usunięty z boiska. Na przestrzeni ostatnich minut meczu arbiter ukarał również jednego zawodnika z Kotwicy Kołobrzeg żółtą kartką w 86 minucie oraz drugiego czerwoną kartką w doliczonym czasie gry (90+1 minuta). Podsumowując, druga połowa meczu Radunia Stężyca z Kotwicą Kołobrzeg była pełna emocji i kontrowersji.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Radunia Stężyca i Kotwica Kołobrzeg, przed meczem Kotwica Kołobrzeg zajmowała 1. miejsce w tabeli, natomiast Radunia Stężyca było na 4. miejscu. Do tej pory Kotwica Kołobrzeg wygrała 12 meczy, zremisowała 5 i przegrała 6, co dało im sumę punktów wynoszącą 41. Natomiast Radunia Stężyca wygrała 9 meczy, zremisowała 8 i przegrała 6, co dało im sumę punktów wynoszącą 35. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualnie Radunia Stężyca ma 36 punktów, a Kotwica Kołobrzeg ma ich 42.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Raduniem Stężyca a Kotwicą Kołobrzeg, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Olimpią Grudziądz a Raduniem Stężyca odbędzie się 23 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim Im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Natomiast mecz GKS-u Jastrzębie z Kotwicą Kołobrzeg zostanie rozegrany 28 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju.