Kanonada bramek w meczu GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Poprzednie mecze GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała

W trzech ostatnich meczach między GKS-em Katowice a Podbeskidziem Bielsko-Biała padło łącznie pięć goli. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej dnia 31 lipca 2022 roku, zakończył się wynikiem 1:0 dla Podbeskidzia Bielsko-Biała. Drugi mecz miał miejsce na stadionie przy ulicy Bukowej w Katowicach dnia 19 lutego 2023 roku i zakończył się remisem 1:1. Ostatni mecz rozegrany na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej dnia 3 września 2023 roku również zakończył się remisem, tym razem wynikającym z rezultatu 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach GKS Katowice: 2, Podbeskidzie Bielsko-Biała: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu GKS-u Katowice z Podbeskidziem Bielsko-Biała zakończyła się wynikiem 4:0 dla drużyny GKS-u Katowice. W 23 minucie zawodnik Senic z drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała otrzymała żółtą kartkę. Następnie, w 25 minucie gracz o nazwisku Jedrych z GKS-u Katowice nie trafił rzutu karnego. W 26 minucie zawodnik Senic został ukarany czerwoną kartką i musiał opuścić boisko. W 28 minucie Jedrych strzelił gola dla GKS-u Katowice, a w 38. i 45+2 minucie Marzec również zdobył bramki dla swojej drużyny.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu GKS Katowice zmierzył się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Wynik pierwszej połowy to 4:0 na korzyść GKS-u Katowice. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, w drużynie Podbeskidzia Bielsko-Biała doszło do trzech zmian. Gracz Abate wszedł na boisko, zastępując Siteka, Kisiel zastąpił Malachowskiego, a Tomasik Lusiusza. W 55 minucie Bergier strzelił gola dla GKS-u Katowice, podnosząc wynik na 5:0. W 61 minucie Procek z drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała otrzymała żółtą kartkę.

W kolejnej minucie, czyli w 62. , Blad zdobył kolejnego gola dla GKS-u Katowice. W 63 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie GKS-u Katowice. Aleman wszedł na boisko, zastępując Marzeca, a Pietrzyk Blada. W 64 minucie Shibata wszedł na boisko za Bergiera w drużynie GKS-u Katowice. W 69 minucie Willman wszedł na boisko za Ziolkowskiego w drużynie Podbeskidzia Bielsko-Biała.

W 72 minucie Jaroszek wszedł na boisko za Kuuska w drużynie GKS-u Katowice. W 76 minucie Kisiel z drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała otrzymała żółtą kartkę. W 82 minucie Jodlowiec z drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała otrzymała czerwoną kartkę. W 83 minucie Baranowicz wszedł na boisko, zastępując Repkę w drużynie GKS-u Katowice. W ostatniej zmianie, w 84 minucie, Hlavica wszedł na boisko za Bidę w drużynie Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Mecz zakończył się wynikiem: GKS Katowice: 5, Podbeskidzie Bielsko-Biała: 0.

Pomeczowe podsumowanie

GKS Katowice przed meczem zajmowało 7. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 10 meczy, zremisowała 6 i przegrała 7. Suma ich punktów wynosiła 36. Natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała zajmowało przed meczem 17. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 3 mecze, zremisowała 9 i przegrała 11. Suma ich punktów wynosiła 18. W tym meczu GKS Katowice zdobyło kolejne 3 punkty, co daje im aktualnie sumę punktów równą 39, natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała pozostaje przy swojej dotychczasowej liczbie punktów - 18.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między GKS-em Katowice a Podbeskidziem Bielsko-Biała, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a GKS-em Katowice odbędzie się 1 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Arcelormittal Park w Sosnowcu. Natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 30 marca 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie Miejskim w Bielsku-Białej.