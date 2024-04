Mocne zwycięstwo Motoru Lublin nad Wisłą Kraków

Poprzednie mecze Wisła Kraków - Motor Lublin

W ostatnich dwóch meczach pomiędzy Wisłą Kraków a Motorem Lublin padło łącznie 6 goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Arena Lublin w miejscowości Lublin dnia 9 listopada 2022 roku. W tym meczu Motor Lublin zdobył jednego gola, a Wisła Kraków nie zdołała odpowiedzieć, co skutkowało wynikiem 1:0 dla gospodarzy. Drugi mecz również rozegrano na stadionie Arena Lublin w miejscowości Lublin, tym razem dnia 23 września 2023 roku. W tej konfrontacji Motor Lublin zdobył jednego gola, natomiast Wisła Kraków zaprezentowała się znakomicie i strzeliła aż cztery gole, co przyczyniło się do końcowego rezultatu 4:1 na korzyść gości. Stosunek bramek w rozegranych meczach Motor Lublin: 2, Wisła Kraków: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Wisły Kraków z Motorem Lublin zakończyła się wynikiem 1:1. W 6 minucie zawodnik Jaroch z drużyny Wisły Kraków otrzymał czerwoną kartkę. W 16 minucie gracz o nazwisku Mraz strzelił gola dla zespołu Motoru Lublin, a w tej samej minucie żółtą kartkę otrzymał Alfaro z drużyny Wisły Kraków oraz Stolarski z drużyny Motor Lublin. W 18 minucie żółtą kartkę otrzymał również Szot z drużyny Wisły Kraków. W 26 minucie gracz Goku Roman strzelił gola dla Wisły Kraków.

W 37 minucie doszło do zmiany w drużynie Wisły Kraków, gdzie Lasicki wszedł na boisko, zastępując Szota. Na koniec pierwszej połowy Rudol z drużyny Motor Lublin otrzymał żółtą kartkę w 45 minucie meczu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Wisła Kraków z Motorem Lublin, który odbył się w Krakowie, gospodarze nie zdołali odwrócić losów spotkania. Po pierwszej połowie, w której obie drużyny zdobyły po jednym golu, końcowy wynik brzmiał Wisła Kraków: 1, Motor Lublin: 3. Pierwszą zmianę w drużynie Motoru Lublin przeprowadzono już na początku drugiej połowy. W 46 minucie Kruk wszedł na boisko, zastępując Rudola.

Kilka chwil później kolejna zmiana - Lis zastąpił Stolarskiego. W 49 minucie Ceglarz strzelił gola dla Motoru Lublin, powiększając przewagę gości. W 57 minucie żółtą kartkę otrzymał Krol z drużyny Motor Lublin. W kolejnej akcji to Mraz zdobył bramkę dla gości w 58 minucie. Wisła Kraków próbowała odpowiedzieć na straty i dokonała dwóch zmian - Baena Perez wszedł za Villara Miki'ego, a Krzyżanowski za Colleya - obaj w 59 minucie.

Kolejne kartkowanie miało miejsce w 62 minucie - Scalet otrzymał żółtą kartkę z drużyny Motor Lublin. W dalszej części meczu trener Motoru Lublin dokonał dwóch zmian - w 66 minucie Rybicki wszedł za Krola, a Spiewak zastąpił Mraza. W 72 minucie kolejna zmiana w drużynie Motoru Lublin - Krol wszedł na boisko, zastępując Welniaka. W końcowych minutach meczu trener Wisły Kraków również dokonał dwóch zmian - Bregu wszedł za Goku Romana, a Omrani zastąpił Sobczaka - obaj w 74 minucie. W ostatnich momentach spotkania żółtą kartkę otrzymał Lasicki z drużyny Wisła Kraków.

Ostatecznie mecz zakończył się porażką Wisły Kraków, której nie udało się odrobić strat po pierwszej połowie. Wynik spotkania to Wisła Kraków: 1, Motor Lublin: 3.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Wisła Kraków i Motor Lublin, przed meczem Wisła zajmowała 6. miejsce w tabeli, a Motor 8. miejsce. Do tej pory Wisła wygrała 11 meczy, zremisowała 8 razy i przegrała 6 meczów, co dało im sumę punktów równą 41. Natomiast Motor wygrał 12 spotkań, zremisował 5 razy i przegrał 8 meczów, co przekładało się na sumę punktów również wynoszącą 41. W ostatnim meczu wygrał Motor Lublin i zdobył dodatkowe 3 punkty, co oznacza, że aktualnie Wisła Kraków posiada nadal 41 punktów, natomiast Motor Lublin ma ich teraz już 44.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Wisłą Kraków a Motorem Lublin, znamy już terminy kolejnych spotkań obydwu drużyn. Mecz pomiędzy Wisłą Płock a Wisłą Kraków odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Orlen w Płocku. Natomiast Motor Lublin zmierzy się z Arką Gdynia dzień wcześniej, czyli 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Arena w Lublinie. Będzie to kolejna okazja dla kibiców, aby wspierać swoje ulubione drużyny i cieszyć się emocjonującymi widowiskami piłkarskimi.