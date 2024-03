Napięty remis ŁKS-u z Rakowem w meczu 25. kolejki Ekstraklasy

Poprzednie mecze ŁKS Łódź - Raków Częstochowa

W trzech ostatnich meczach pomiędzy ŁKS-em Łódź a Rakowem Częstochowa padło łącznie 8 goli. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Mosir w Łodzi dnia 14 lipca 2020 roku, a wynik brzmiał ŁKS Łódź: 3, Raków Częstochowa: 2. Drugi mecz rozegrano na stadionie Miejski Piłkarski Raków w Częstochowie dnia 16 września 2023 roku, a zakończył się wynikiem Raków Częstochowa: 1, ŁKS Łódź: 0. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Miejski Lks Lodz w Łodzi dnia 2 listopada 2023 roku i zakończył się wynikiem ŁKS Łódź: 0, Raków Częstochowa: 2. Stosunek bramek w rozegranych meczach Raków Częstochowa: 5, ŁKS Łódź: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu ŁKS-u Łódź z Rakowem Częstochowa zakończyła się wynikiem 0:0. W 39 minucie doszło do zmiany w drużynie Rakowa Częstochowa - na boisko wszedł zawodnik Drachal, zastępując Tudora. Trzy minuty później żółtą kartkę otrzymał Balic z drużyny ŁKS Łódź.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy ŁKS-em Łódź a Rakowem Częstochowa, który odbył się w Łodzi, obie drużyny nie zdołały zdobyć gola w pierwszej połowie. Jednak sytuacja zmieniła się w 69 minucie, kiedy to gracz o nazwisku Dani Ramirez strzelił gola dla zespołu ŁKS-u Łódź. W 74 minucie żółtą kartkę otrzymał Bobek z drużyny ŁKS-u Łódź.

W odpowiedzi na to, w 77 minucie doszło do zmiany w drużynie Rakowa Częstochowa - Zwolinski wszedł na boisko, zastępując Yeboaha. W 83 minucie Mlynarczyk z drużyny ŁKS-u Łódź otrzymał żółtą kartkę. W 86 minucie nastąpiły trzy zmiany - Barath wszedł na boisko zastępując Nowaka, Papanikolaou zastąpił Berggrena, a Glowacki wszedł za Balica. W doliczonym czasie gry (90+1 minuta) żółte kartki otrzymali Kochergin i Papanikolaou z drużyny Rakowa Częstochowa. W 90+4 minucie Koprowski wszedł na boisko za Ramireza, a Tejan otrzymał żółtą kartkę.

W 90+7 minucie gracz o nazwisku Papanikolaou strzelił gola dla zespołu Rakowa Częstochowa. Mecz zakończył się remisem 1:1, gdzie bramki zdobyli Dani Ramirez dla ŁKS-u Łódź oraz Papanikolaou dla Rakowa Częstochowa.

Skład meczu z dnia 2024-03-17

ŁKS Łódź

M. Matysiak - trener

Aleksander Bobek (1) bramkarz

Kamil Dankowski (8) obrońca

Levent Gülen (2) obrońca

Rahil Mammadov (4) obrońca

Riza Durmisi (18) obrońca

Michał Mokrzycki (14) pomocnik

Adrien Louveau (24) pomocnik

Husein Balić (70) pomocnik

Dani Ramirez (16) pomocnik

Bartosz Szeliga (26) pomocnik

Piotr Janczukowicz (20) napastnik

Raków Częstochowa

D. Szwarga - trener

Vladan Kovačević (1) bramkarz

Bogdan Racovițan (25) obrońca

Zoran Arsenić (24) obrońca

Stratos Svarnas (4) obrońca

Fran Tudor (7) pomocnik

Vladyslav Kochergin (30) pomocnik

Gustav Berggren (5) pomocnik

Jean Carlos (20) pomocnik

John Yeboah (11) napastnik

Bartosz Nowak (27) napastnik

Ante Crnac (19) napastnik

Statystyki

ŁKS Łódź Raków Częstochowa Strzały na bramkę 0 1 Strzały poza światło bramki 3 3 Wszystkie strzały 3 10 Strzały zablokowane 0 6 Faule 6 4 Rzuty rożne 1 2 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 51% 49% Żółte kartki 1 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 0 Suma podań 207 207 Dokładne podania 151 159 Procent dokładnych podań 73% 77%

Pomeczowe podsumowanie

Raków Częstochowa przed meczem zajmowała 4. miejsce w tabeli, co świadczyło o ich dobrej formie i wynikach. Do tej pory drużyna Rakowa wygrała 12 mecze, zremisowała 7 mecze, a 5 przegrała, co dało im sumę punktów wynoszącą 43. Natomiast ŁKS Łódź przed meczem znajdował się na 18. miejscu w tabeli, co sugeruje słabe wyniki drużyny. Do tej pory ŁKS wygrał tylko 4 mecze, zremisował 4 mecze, a przegrał aż 16 spotkań, co przełożyło się na sumę punktów równą 16. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie tabela prezentuje się następująco: ŁKS Łódź ma teraz 17 punktów, natomiast Raków Częstochowa posiada już 44 punkty.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między ŁKS-em Łódź a Rakowem Częstochowa, już wiadomo, kiedy odbędą się kolejne spotkania obydwóch zespołów. Mecz Jagiellonii z ŁKS-em Łódź zaplanowany jest na dzień 30 marca 2024 roku o godzinie 14:00. Spotkanie to będzie miało miejsce na stadionie Miejskim w Białymstoku. Natomiast mecz Rakowa Częstochowa z Ruchem Chorzów zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 11:30 na stadionie Miejskim Piłkarski Raków w Częstochowie.