Niespodziewane zwycięstwo Cariny Gubin nad Karkonoszami Jelenia Góra

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Karkonosze Jelenia Góra i Carina Gubin, przed meczem Karkonosze zajmowały 10. miejsce w tabeli, natomiast Carina była na 16. miejscu. Do tej pory Karkonosze wygrały 9 meczy, zremisowały 5 i przegrały 9, co dało im sumę punktów wynoszącą 32. Natomiast Carina wygrała 7 meczy, zremisowała 3 i przegrała 13, co daje im sumę punktów równą 24. W ostatnim meczu Carina Gubin zdobyła zwycięstwo i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla obu drużyn wynosi: Karkonosze Jelenia Góra - 32, Carina Gubin - 27.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Kolejne mecze obydwóch zespołów już zostały zaplanowane. Mecz pomiędzy Karkonoszami Jelenia Góra a Ślęzą Wrocław odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:30 na stadionie Kompleks Piłkarski 1 Ks Ślęza we Wrocławiu. Natomiast Carina Gubin zmierzy się z Rekordem Bielsko-Biała dzień później, czyli 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00 na stadionie Miejskim w Gubinie.