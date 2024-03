Niespodziewane zwycięstwo Vinety Wolin nad Unią Solec Kujawski

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy drużynami Unia Solec Kujawski i Vineta Wolin zwyciężyła Vineta Wolin, zdobywając 3 punkty. Aktualnie drużyna Vinety Wolin zajmuje 4 miejsce w tabeli, wygrywając dotychczas 11 meczy, remisując 3 mecze i przegrywając 6 meczy. Suma ich punktów wynosi obecnie 36. Natomiast Unia Solec Kujawski zajmuje 18 miejsce w tabeli, wygrywając dotychczas tylko 3 mecze, remisując 1 mecz i przegrywając aż 16 meczy. Suma ich punktów wynosi obecnie zaledwie 10.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Unia Solec Kujawski po rozegranym meczu z Vinetą Wolin szybko przygotowuje się do kolejnego starcia. Ich następny mecz odbędzie się 20 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Gotis w Gniewinie. Tym razem przeciwnikiem będzie drużyna Stolema Gniewino. Natomiast Vineta Wolin, po spotkaniu z Unią Solec Kujawski, również nie zwalnia tempa i już planuje kolejne wyzwanie. Ich następny mecz zaplanowany jest na ten sam dzień, godzinę i miejsce co mecz Unii - czyli 20 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Miejskim we Wolin. Tym razem przeciwnikiem będzie drużyna Noteci Czarnków. Oba te mecze zapowiadają się bardzo interesująco i fani obydwóch zespołów na pewno nie będą zawiedzeni.