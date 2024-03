Orlęta Radzyń Podlaski wygrywają z Sokół Sieniawa 1:0 w meczu 21. kolejki III Ligi - Grupa 4

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Orląt Radzyń Podlaski odniosła zwycięstwo w meczu i zdobyła 3 punkty, co przyczyniło się do poprawy ich sytuacji w tabeli. Obecnie zajmują 15 miejsce z sumą 18 punktów. Dotychczas wygrali 4 mecze, zremisowali 6 i przegrali 11. Natomiast drużyna Sokoła Sieniawa zajmuje 17 miejsce w tabeli, mając na koncie 17 punktów. Do tej pory wygrali 5 meczów, zremisowali 2 i przegrali aż 14. Aktualna sytuacja obydwu drużyn jest trudna, jednak Orlęta Radzyń Podlaski mają minimalną przewagę nad Sokół Sieniawa.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Orlętami Radzyń Podlaski a Sokołem Sieniawa, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Orlęta Radzyń Podlaski zmierzą się z drużyną KSZO 1929 23 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim Sportowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Natomiast Sokół Sieniawa zagra przeciwko Starem Starachowice tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Miejskim w Sieniawie.