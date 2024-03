Remis Górnika Łęczna z Zniczem Pruszków w 24. kolejce I ligi

Poprzednie mecze Górnik Łęczna - Znicz Pruszków

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Górnikiem Łęczna a Zniczem Pruszków padło łącznie 3 gole. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Górnika w Łęcznej dnia 17 czerwca 2020 roku, zakończył się wynikiem 1:0 dla Górnika Łęczna. Drugi mecz również rozegrano na stadionie Górnika w Łęcznej, tym razem dnia 22 sierpnia 2020 roku, a wynik tego spotkania to 0:1 dla Znicza Pruszków. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Znicza w Pruszkowie dnia 2 września 2023 roku i zakończył się wynikiem 0:1 dla Górnika Łęczna. Stosunek bramek w rozegranych meczach Górnik Łęczna: 2, Znicz Pruszków: 1

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Górnik Łęczna zajmował 10. miejsce w tabeli, natomiast Znicz Pruszków był na 13. miejscu. Górnik Łęczna do tej pory wygrał 8 meczy, zremisował 11 i przegrał 4, co dało im sumę punktów równą 35. Znicz Pruszków natomiast wygrał 9 meczy, zremisował 2 i przegrał 12, co dało im sumę punktów równą 29. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie Górnik Łęczna ma 36 punktów, a Znicz Pruszków ma 30 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Górnikiem Łęcznej a Zniczem Pruszków, informujemy o kolejnych spotkaniach obydwóch drużyn. Mecz pomiędzy Resovią Rzeszów a Górnikiem Łęcznej odbędzie się 30 marca 2024 roku o godzinie 11:40 na stadionie Stal w Rzeszowie. Natomiast mecz Znicza Pruszków z Polonią Warszawa zaplanowany jest na 1 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:40 na stadionie Znicza w Pruszkowie.