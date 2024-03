Remis w meczu Victoria Sulejówek - ŁKS Łomża w 21 kolejce III ligi

Pomeczowe podsumowanie

Podczas tego meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza, że zakończył się on remisem. Aktualnie Victoria Sulejówek zajmuje 9. miejsce w tabeli, wygrywając 8 meczy, remisując 6 i przegrywając 7. Suma ich punktów wynosi obecnie 30. Natomiast ŁKS Łomża znajduje się na 17. miejscu w tabeli, wygrywając 4 mecze, remisując 5 i przegrywając 12. Ich aktualna suma punktów wynosi 17.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Victorią Sulejówek a ŁKS-em Łomża, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Lechii T. Mazowiecki z Victorią Sulejówek odbędzie się 23 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Im. Braci Gadajów w Tomaszowie Mazowieckim. Będzie to emocjonujące starcie pomiędzy tymi dwoma drużynami. Natomiast ŁKS Łomża zmierzy się z Wartą Sieradz również 23 marca 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim w Łomży. To będzie ważne spotkanie dla obu drużyn, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów. Z niecierpliwością czekamy na te mecze i życzymy powodzenia obydwóm zespołom!