Skromne zwycięstwo Chojniczanki nad Stomilem w meczu 24. kolejki II ligi

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Chojniczanki Chojnice z Stomilem Olsztyn zakończyła się wynikiem 0:0. W 36 minucie doszło do zmiany w drużynie Chojniczanki Chojnice, gdzie Szczepanek wszedł na boisko, zastępując Paprzyckiego.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Chojniczanka Chojnice zmierzyła się z Stomilem Olsztyn. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, jednak w drugiej części gry padł jeden gol na korzyść Chojniczanki Chojnice. W 50 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Golinskiego z drużyny Chojniczanki Chojnice. Kilka minut później, w 59 minucie, żółtą kartkę otrzymał Kuban z drużyny Stomil Olsztyn.

W 61 minucie trener drużyny Chojniczanki Chojnice dokonał dwóch zmian: Raburski wszedł na boisko, zastępując Pralata, a Vitalucci zastąpił Szumilasa. W 69 minucie trener Stomila Olsztyn również dokonał zmiany, wprowadzając Kurbiela za Pietraszkiewicza. W 76 minucie kolejne dwie zmiany w drużynie Chojniczanki Chojnice: Firmino wszedł na boisko, zastępując Kozinę, a Kolesar zastąpił Banacha. W 83 minucie trener Stomila Olsztyn wprowadził Briknera za Floreka, a w 84 minucie Karlikowskiego za Bezpaleca. Najważniejsze wydarzenie miało miejsce w 87 minucie, kiedy to Vitalucci strzelił gola dla Chojniczanki Chojnice, dając swojej drużynie prowadzenie.

W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry trener Stomila Olsztyn dokonał ostatniej zmiany, wprowadzając Arai za Krawczuna. Cały mecz zakończył się wynikiem: Chojniczanka Chojnice: 1, Stomil Olsztyn: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Chojniczanki Chojnice przed meczem zajmowała 5. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 9 meczy, zremisowała 7 i przegrała 7. Suma ich punktów wynosiła 34. Natomiast drużyna Stomila Olsztyn zajmowała przed meczem 16. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 7 meczy, zremisowała 3 i przegrała 13. Suma ich punktów wynosiła 24. W tym konkretnym meczu drużyna Chojniczanki Chojnice zdobyła trzy punkty, co oznacza, że aktualnie mają na swoim koncie 37 punktów. Drużyna Stomila Olsztyn nie zdobyła żadnych punktów w tym meczu i nadal posiada na swoim koncie 24 punkty.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Chojniczanką Chojnice a Stomilem Olsztyn, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy SKRĄ Częstochowa a Chojniczanką Chojnice odbędzie się 22 marca 2024 roku o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Loretańskiej w Częstochowie. Natomiast mecz KKS-u Kalisz z Stomilem Olsztyn zostanie rozegrany dzień później, czyli 23 marca 2024 roku o godzinie 14:30 na stadionie Osrir w Kaliszu.