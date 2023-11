Wielkie emocje w meczu GKS Tychy - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, zwycięstwo 3:2 i piękne trafienia Biedrzyckiego

Poprzednie mecze GKS Tychy - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

GKS Tychy i Bruk-Bet Termalica Nieciecza rozegrali trzy ostatnie mecze. Pierwszy z nich odbył się na stadionie Miejskim w Tychach 22 maja 2021 roku. W tym spotkaniu GKS Tychy przegrało z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 0:2. Drugi mecz został rozegrany na stadionie Sportowym Bruk-Bet Termalica w Niecieczy 1 sierpnia 2022 roku. W tym pojedynku Bruk-Bet Termalica Nieciecza przegrała z GKS-em Tychy 0:2. Ostatni mecz odbył się na stadionie Miejskim w Tychach 17 lutego 2023 roku. W tym spotkaniu GKS Tychy ponownie przegrało, tym razem z wynikiem 0:1 na korzyść Bruk-Bet Termalicy Nieciecza. Stosunek bramek w rozegranych meczach Bruk-Bet Termalica Nieciecza: 3, GKS Tychy: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu GKS Tychy z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza zakończyła się wynikiem 2:0 dla gości. W 25 minucie Biedrzycki strzelił bramkę dla Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a w 45+7 minucie ponownie to samo nazwisko pojawiło się na tablicy wyników, gdy Biedrzycki zdobył drugiego gola dla swojej drużyny. W ostatniej minucie pierwszej połowy Zytek z GKS Tychy otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu GKS Tychy zmierzył się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla drużyny gości. Jednak w drugiej połowie gospodarze zdołali odrobić straty i wygrać całe spotkanie.

Na początku drugiej połowy doszło do kilku zmian personalnych w obu drużynach. W 46 minucie Jakubik wszedł na boisko, zastępując Braneckiego w Bruk-Bet Termalicy Nieciecza, natomiast Niewiarowski i Skibicki weszli na boisko, zastępując odpowiednio Szpakowskiego i Blachewicza w GKS Tychy. W 61 minucie Rumin zdobył bramkę dla GKS Tychy, doprowadzając do remisu. Wkrótce potem trener GKS-u dokonał kolejnej zmiany, wprowadzając Machowskiego za Polapa. W 65 minucie Skibicki otrzymał żółtą kartkę za faul w drużynie GKS Tychy.

Kilka minut później trener Bruk-Bet Termaliki dokonał zmiany, wprowadzając Putivtseva za Waclawka. W 75 minucie trener gości dokonał dwóch kolejnych zmian - Fassbender wszedł na boisko za Karaska, a Poznar zastąpił Trubehę. W 78 minucie Poznar otrzymał żółtą kartkę. W 89 minucie trener GKS-u dokonał dwóch zmian, wprowadzając Dziegielewskiego za Dijakovica oraz Mystkowskiego za Wojtuszka. W doliczonym czasie gry Radwanski otrzymał żółtą kartkę w drużynie Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a Nedic w drużynie GKS Tychy.

W 90+6 minucie Fassbender również otrzymał żółtą kartkę. W ostatnich minutach meczu GKS Tychy zdobyli dwie bramki - w 90+9 minucie Zytek i w 90+13 minucie Spiaczka po asyście Mystkowskiego. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem: GKS Tychy: 3, Bruk-Bet Termalica Nieciecza: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, GKS Tychy zajmuje 7. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 8 meczy, zremisowała 1 mecz i przegrała 6 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 25. Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza zajmuje 11. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 5 meczy, zremisowała 5 meczy i przegrała 5 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 20. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym spotkaniu. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: GKS Tychy -26 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy GKS-em Tychy a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Górnika Łęcznej z GKS-em Tychy odbędzie się 2 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie Bogdanka Arena w Łęcznej. Natomiast mecz Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Wisłą Kraków zostanie rozegrany dzień wcześniej, czyli 1 grudnia 2023 roku o godzinie 20:30 na stadionie Sportowy Bruk-Bet Termalica w Niecieczy.