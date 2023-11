Wielkie zwycięstwo Wieczystej Kraków nad Karpatami Krosno 5:0

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Wieczysta Kraków z Karpatami Krosno, który odbył się w Krakowie, gospodarze dominowali na boisku. Już w 8 minucie Pazdan strzelił bramkę dla Wieczystej Kraków, otwierając wynik spotkania. Następnie, w 15 minucie Jankowski podwyższył prowadzenie drużyny gospodarzy. Przez większość pierwszej połowy to Wieczysta Kraków kontrolowała grę i stwarzała sobie okazje do zdobycia kolejnych bramek. W 40 minucie Torres wpisał się na listę strzelców, a cztery minuty później Jankowski ponownie pokonał bramkarza Karpat Krosno.

Po pierwszych 45 minutach mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla Wieczystej Kraków.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Wieczystej Kraków z Karpatami Krosno, który odbył się w Krakowie, gospodarze kontynuowali swoją dominację. Już w 46 minucie doszło do niefortunnego zdarzenia - piłkarz o nazwisku Jedryas strzelił samobójczego gola, wprowadzając tym samym Wieczystą Kraków na prowadzenie. Po tym incydencie, drużyna gospodarzy jeszcze bardziej skoncentrowała się na atakowaniu bramki przeciwnika. W 55 minucie doszło do pierwszej sytuacji bramkowej dla Karpat Krosno, jednak ich strzał został skutecznie obroniony przez bramkarza Wieczystej Kraków. W 63 minucie Wieczysta Kraków podwyższyła prowadzenie dzięki trafieniu zawodnika o nazwisku Nowak.

Pięć minut później, w 68 minucie, kolejny gol padł na korzyść gospodarzy - tym razem strzałem precyzyjnym popisał się Kowalski. Karpaty Krosno próbowały odrobić straty i stworzyć zagrożenie pod bramką rywali, jednak defensywa Wieczystej Kraków była nieugięta i skutecznie odpierała ataki przeciwnika. W końcówce meczu, w 85 minucie, kolejnego gola dla Wieczystej Kraków zdobył Kowalczyk, ustalając tym samym wynik na 5:0 na korzyść gospodarzy. Cały mecz zakończył się wynikiem: Wieczysta Kraków 5, Karpaty Krosno 0.

Pomeczowe podsumowanie

Wieczysta Kraków wygrała z wynikiem 5:0 nad Karpatami Krosno. Po zakończeniu meczu, Wieczysta Kraków zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 13 spotkań, zremisowała 2 razy i przegrała 3 mecze, co daje im sumarycznie 41 punktów. Natomiast Karpaty Krosno znajdują się na osiemnastym miejscu w tabeli. Dotychczas wygrali oni tylko 2 mecze, zremisowali 4 razy i przegrali aż 12 spotkań, co daje im sumarycznie 10 punktów. W ostatnim meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Wieczysta Kraków - 42 punkty.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Wieczysta Kraków po rozegranym meczu z Karpatami Krosno będzie kontynuować swoje zmagania na boisku. Ich kolejne spotkanie odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie Milenium w Skawinie. Tym razem zmierzą się oni z drużyną Wiślan Jaśkowice. Natomiast Karpaty Krosno, po starciu z Wieczystą Kraków, również mają zaplanowany kolejny mecz. Spotkanie to zostanie rozegrane również 2 marca 2024 roku o godzinie 13:00, jednak na stadionie Mosir w Krośnie. Ich przeciwnikiem będzie drużyna Podhale Nowy Targ. Oba te mecze zapowiadają się interesująco i będą stanowiły ważne wyzwania dla obydwóch zespołów. Fani piłki nożnej nie mogą się doczekać tych spotkań i już teraz czekają na emocje, jakie przyniosą kolejne rozgrywki.