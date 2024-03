Wygrana Celty Vigo nad Sevillą 2:1

Poprzednie mecze Sevilla - Celta Vigo

W trzech ostatnich meczach między Sevillą a Celtą Vigo padło łącznie 8 goli. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Abanca-Balaídos w miejscowości Vigo dnia 30 grudnia 2022 roku, a zakończył się remisem 1:1. Drugi mecz odbył się na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli dnia 7 kwietnia 2023 roku, również zakończony remisem, tym razem wynikiem 2:2. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo dnia 4 listopada 2023 roku i również zakończył się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Celta Vigo: 4, Sevilla: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Sevilli z Celtą Vigo zakończyła się wynikiem 1:0 na korzyść gospodarzy. W 18 minucie En Nesyri strzelił gola dla Sevilli, dając swojej drużynie prowadzenie. W 28 minucie doszło do zmiany w składzie Celty Vigo - Perez wszedł na boisko, zastępując Manquillo. W 29 minucie żółtą kartkę otrzymał Acuna z Sevilli za niesportowe zachowanie, a także Ramos za faul.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Sevilli z Celtą Vigo, który odbył się w Sewilli, doszło do kilku istotnych wydarzeń. W 56 minucie zawodnik Sevilli, Navas, otrzymał żółtą kartkę.

Pięć minut później trener Sevilli dokonał dwóch zmian w składzie - Lukebakio wszedł na boisko zastępując En Nesyriego, a Suso zastąpił Ocamposa. W 68 minucie trener Celty Vigo również dokonał dwóch zmian - Jailson wszedł na boisko zastępując Domingueza, a Starfelt zastąpił Sotelo. W 72 minucie piłkarz o nazwisku Perez strzelił gola dla drużyny Celty Vigo, doprowadzając do wyrównania wyniku. W odpowiedzi trener Sevilli dokonał dwóch kolejnych zmian - Jordan wszedł na boisko zastępując Torresa, a Pedrosa zastąpił Gudelja. Niestety dla kibiców Sevilli, w 78 minucie Larsen strzelił drugiego gola dla drużyny Celty Vigo, ustalając tym samym końcowy wynik meczu na 1:2 dla gości.

W ostatnich minutach spotkania trener Sevilli dokonał jeszcze jednej zmiany - Lamela wszedł na boisko zastępując Acunę. W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, Soumare z drużyny Sevilli otrzymał żółtą kartkę za holding. Cały mecz zakończył się wynikiem: Sevilla 1, Celta Vigo 2.

Skład meczu z dnia 2024-03-17

Sevilla

Quique Sánchez Flores - trener

Ørjan Nyland (13) bramkarz

Jesús Navas (16) obrońca

Nemanja Gudelj (6) obrońca

Sergio Ramos (4) obrońca

Kike Salas (2) obrońca

Marcos Acuña (19) obrońca

Lucas Ocampos (5) pomocnik

Boubakary Soumaré (24) pomocnik

Óliver Torres (21) pomocnik

Youssef En-Nesyri (15) napastnik

Isaac Romero (20) napastnik

Celta Vigo

Rafael Benítez - trener

Vicente Guaita (25) bramkarz

Óscar Mingueza (3) obrońca

Unai Núñez (4) obrońca

Carlos Domínguez (28) obrońca

Javier Manquillo (22) pomocnik

Hugo Sotelo (30) pomocnik

Fran Beltrán (8) pomocnik

Hugo Álvarez (33) pomocnik

Iago Aspas (10) napastnik

Jonathan Bamba (17) napastnik

Jørgen Strand Larsen (18) napastnik

Statystyki

Sevilla Celta Vigo Strzały na bramkę 4 5 Strzały poza światło bramki 5 5 Wszystkie strzały 10 18 Strzały zablokowane 1 8 Faule 11 6 Rzuty rożne 2 8 Spalone 1 3 Posiadanie piłki 36% 64% Żółte kartki 3 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 3 Suma podań 341 594 Dokładne podania 275 536 Procent dokładnych podań 81% 90% Gole oczekiwane 1.52 1.46

Pomeczowe podsumowanie

Sevilla i Celta Vigo to drużyny, które przed meczem zajmowały odpowiednio 15. i 17. miejsce w tabeli. Dotychczas Sevilla wygrała 6 meczy, zremisowała 10 razy i przegrała 12 spotkań, co dało im sumę 28 punktów. Natomiast Celta Vigo wygrała 5 meczy, zremisowała 9 razy i przegrała aż 14 spotkań, co dało im sumę 24 punktów. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna Celty Vigo, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Po uwzględnieniu tych wyników aktualna tabela wygląda następująco: Sevilla - 28 punktów oraz Celta Vigo - 27 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Sevillą a Celtą Vigo, oba zespoły mają zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Sevillą a Getafe odbędzie się 30 marca 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie Coliseum w Getafe. Natomiast Celtę Vigo czeka pojedynek z Rayo Vallecano, który zostanie rozegrany 31 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Abanca-Balaídos w Vigo.