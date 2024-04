Wygrana Górnika Zabrze II nad Gwarkiem Tarnowskie Góry 3:0 w 24. kolejce III ligi

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Gwarek Tarnowskie Góry i Górnik Zabrze II, przed meczem Górnik zajmował 6. miejsce w tabeli, natomiast Gwarek był na 12. pozycji. Do tej pory Górnik Zabrze II wygrał 10 meczów, zremisował 4 i przegrał 9, co dało im sumę punktów wynoszącą 34. Natomiast Gwarek Tarnowskie Góry wygrał 7 meczów, zremisował 6 i przegrał 10, co przełożyło się na sumę punktów równą 27. W tym konkretnym meczu zwyciężyła drużyna Górnika Zabrze II, zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualna sytuacja prezentuje się następująco: Gwarek Tarnowskie Góry ma nadal 27 punktów, natomiast Górnik Zabrze II posiada teraz już 37 punktów.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Gwarkiem Tarnowskie Góry a Górnikiem Zabrze II, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Gwarka Tarnowskie Góry z MKS-em Kluczbork odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 na stadionie Towarzystwa Sportowego Gwarek w Tarnowskich Górach. Natomiast mecz Górnika Zabrze II z Górnikiem Polkowice zostanie rozegrany tego samego dnia, ale o godzinie 12:00 na stadionie Mosir w Zabrzu.