Wyrównana walka na boisku pomiędzy Feyenoordem i AS Romą - remis 1:1

Poprzednie mecze Feyenoord - AS Roma

W ostatnich trzech meczach między Feyenoord a AS Romą zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 maja 2022 roku na stadionie Air Albania w Tiranie. W tym meczu AS Roma wygrała 1:0, zdobywając jednego gola, podczas gdy Feyenoord nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Drugi mecz miał miejsce 13 kwietnia 2023 roku na stadionie Feijenoord w Rotterdamie. Tym razem to Feyenoord okazał się lepszy, wygrywając 1:0. Jedyny gol padł na korzyść gospodarzy, a AS Roma nie zdołała odpowiedzieć skutecznym atakiem. Ostatnie starcie miało miejsce 20 kwietnia 2023 roku na stadionie Olimpico w Rzymie. W tym meczu AS Roma dominowała nad Feyenoordem, zwyciężając aż 4:1. Drużyna AS Roma zdobyła cztery gole, podczas gdy jedyną bramkę dla Feyenoordu strzelił przeciwnik. Podsumowując, w trzech ostatnich meczach między Feyenoord a AS Romą zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie wygrała AS Roma 1:0, drugi mecz wygrał Feyenoord również z wynikiem 1:0, natomiast ostatnie starcie zakończyło się zwycięstwem AS Romą wynikiem 4:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach AS Roma: 5, Feyenoord: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Feyenoord z AS Romą zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny gospodarzy. W 14 minucie zawodnik Beelen otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. W 35 minucie Minteh również został ukarany żółtą kartką za faul. Jednak w ostatniej minucie pierwszej połowy, w doliczonym czasie gry, zawodnik o nazwisku Paixao strzelił bramkę dla Feyenoordu.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Feyenoordem a AS Romą, który odbył się w Rotterdamie, wynik z pierwszej połowy uległ zmianie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Feyenoordu, jednak w drugiej połowie Roma zdołała wyrównać.

Na początku drugiej połowy, w 46 minucie zawodnik AS Romy, Llorente, otrzymał żółtą kartkę za faul. W 63 minucie trener AS Romy dokonał zmiany - Zalewski został zastąpiony przez El Shaarawiego. W tym samym czasie trener Feyenoordu również dokonał dwóch zmian - Ueda ustąpił miejsca Gimenezowi, a Minteh został zastąpiony przez Lingra. W 67 minucie Lukaku strzelił gola dla AS Romy, doprowadzając do wyrównania wyniku. Kilka minut później, w 69 minucie zawodnik Feyenoordu Stengs otrzymał żółtą kartkę za brutalność.

W kolejnych minutach trener Feyenoordu dokonał dwóch zmian - Stengs ustąpił miejsca Ivanusecowi, a Paixao został zastąpiony przez Milambo i Read zastąpiły Nieuwkoopa. W 81 minucie trener AS Romy wprowadził na boisko Celika, który zastąpił Karsdorpa. W 86 minucie zawodnik Bove z AS Romy otrzymał żółtą kartkę za brutalność. W ostatnich minutach meczu trener AS Romy dokonał dwóch zmian - Dybala ustąpił miejsca Baldanziemu, a Bove został zastąpiony przez Cristante'a. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Skład meczu z dnia 2024-02-15

Feyenoord

A. Slot - trener

Timon Wellenreuther (22) bramkarz

Bart Nieuwkoop (2) obrońca

Thomas Beelen (3) obrońca

Dávid Hancko (33) obrońca

Quilindschy Hartman (5) obrońca

Mats Wieffer (20) pomocnik

Ramiz Zerrouki (6) pomocnik

Yankuba Minteh (19) pomocnik

Calvin Stengs (10) pomocnik

Igor Paixão (14) pomocnik

Ayase Ueda (9) napastnik

AS Roma

D. De Rossi - trener

Mile Svilar (99) bramkarz

Rick Karsdorp (2) obrońca

Gianluca Mancini (23) obrońca

Diego Llorente (14) obrońca

Leonardo Spinazzola (37) obrońca

Edoardo Bove (52) pomocnik

Leandro Paredes (16) pomocnik

Lorenzo Pellegrini (7) pomocnik

Paulo Dybala (21) napastnik

Romelu Lukaku (90) napastnik

Nicola Zalewski (59) napastnik

Statystyki

Feyenoord AS Roma Strzały na bramkę 6 5 Strzały poza światło bramki 5 7 Wszystkie strzały 18 14 Strzały zablokowane 7 2 Faule 10 11 Rzuty rożne 4 5 Spalone 0 2 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 3 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 5 Suma podań 493 434 Dokładne podania 435 366 Procent dokładnych podań 88% 84% Gole oczekiwane 1.12 0.72

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Feyenoord zadebiutował w Lidze Europy w meczu przeciwko AS Roma. AS Roma rozegrała łącznie 6 meczów w ramach Ligi Europy, wygrywając 4 z nich, remisując 1 i przegrywając 1. Zdobyli oni ogółem 12 goli, z czego na swoim boisku zdobyli 9 goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to zwycięstwo 4-0. Na wyjazdach rozegrali również 3 mecze i zdobyli na nich 3 gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach, to zwycięstwo 1-2. Średnia ilość goli zdobywanych przez AS Roma na mecz wynosi 2.0.

Oba zespoły z niecierpliwością czekają na mecz rewanżowy

Liga Europy - Mecz rewanżowy:

Mecz AS Romy z Feyenoord odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Olimpico w Rzymie.