Wyrównany remis w meczu Pawłowice Śląskie - Goczałkowice Zdrój

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Pawłowice Śląskie i Goczałkowice Zdrój, przed meczem Goczałkowice Zdrój zajmowały 8 miejsce w tabeli, a Pawłowice Śląskie 9 miejsce. Do tej pory Goczałkowice Zdrój wygrały 9 meczy, zremisowały 5 meczy i przegrały 9 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 32. Natomiast Pawłowice Śląskie wygrały 8 meczy, zremisowały 8 meczy i przegrały 7 meczy, co również dało im sumę punktów wynoszącą 32. W tym konkretnym meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualnie zarówno Pawłowice Śląskie jak i Goczałkowice Zdrój mają po 33 punkty.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pawłowicami Śląskimi a Goczałkowicami Zdrój, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Odrą Bytom Odrzański a Pawłowicami Śląskimi odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie Miejskim W Bytomiu Odrzańskim w miejscowości Bytom Odrzański. Natomiast Goczałkowice-Zdrój zmierzą się z drużyną Raków Częstochowa II tego samego dnia o godzinie 13:00 na stadionie Panatoni Arena w Goczałkowicach-Zdroju.