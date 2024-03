Zwycięstwo Górnika Polkowice nad Starowicami Dolnymi w 21. kolejce III Ligi - Grupa 3

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy drużynami Starowice Dolne i Górnik Polkowice zwyciężył Górnik Polkowice, zdobywając 3 punkty. Obecnie Górnik Polkowice zajmuje 4. miejsce w tabeli, mając na koncie 10 wygranych meczów, 5 remisów i 6 porażek, co daje im sumę 35 punktów. Natomiast drużyna Starowic Dolnych znajduje się na 18. miejscu w tabeli, wygrywając dotychczas tylko 2 mecze, remisując w 6 spotkaniach i przegrywając w 13 meczach. Ich aktualna suma punktów wynosi zaledwie 12.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Starowicami Dolne a Górnikiem Polkowice, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Starowicami Dolne a drużyną Śląska Wrocław II odbędzie się 23 marca 2024 roku o godzinie 12:00 na stadionie Oporowska we Wrocławiu. Będzie to ważne starcie dla obu drużyn, które będą dążyć do zdobycia kolejnych punktów. Natomiast Górnik Polkowice zmierzy się z drużyną Goczałkowic Zdrój tego samego dnia o godzinie 13:00 na stadionie Panatoni Arena w Goczałkowicach-Zdroju. To będzie interesujące starcie, które przyciągnie uwagę kibiców obydwu zespołów. Z niecierpliwością czekamy na te emocjonujące mecze i życzymy powodzenia obu drużynom!