Piękna oprawa kibiców Jagiellonii! Jasny przekaz do piłkarzy

Jagiellonia Białystok napisała kawał pięknej historii w europejskich pucharach w tym sezonie. Dotarcie do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy po kilku latach nieobecności w rozgrywkach europejskich to świetny wynik. Niestety, w ćwierćfinale podopieczni Adriana Siemieńca trafili na bardzo mocny Real Betis – choć zespół ten przegrał w fazie ligowej m.in. z Legią Warszawa i skończył tę fazę niżej niż oba polskie kluby, to w momencie dotarcia do ćwierćfinału znajdował się już w zdecydowanie lepszej formie i pokazał to w starciu z Jagiellonią w Sewilli, wygrywając 2:0. Z jednej strony taka zaliczka przy takim rywalu wydaje się być bardzo trudną do odrobienia, z drugiej zaś Jagiellonia potrafiła już w tym sezonie zaskoczyć mocniejsze zespoły. Fani od samego początku rewanżu pokazali, że wierzą w swój zespół.

Kibice Jagiellonii Białystok postanowili stworzyć kartoniadę na całym stadionie w barwach klubu, ale to nie wszystko. Niemal połowę trybun pokrywał bowiem wielki napis „Never give up”, czyli „Nigdy się nie poddawaj”. To tylko pokazuje, że fani oczekują od swoich piłkarzy walki do samego końca i wierzą, że są oni w stanie pokonać zdecydowanie bardziej renomowanego rywala. Poniżej znajdziecie galerię z meczu oraz nagranie z oprawy Jagiellonii Białystok.