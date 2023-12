Zwycięstwo Stali Stalowa Wola nad Pogonią Siedlce 2:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Stali Stalowa Wola z Pogonią Siedlce zakończyła się wynikiem 1:0 dla Pogoni. W 35 minucie zawodnik o nazwisku Sinior strzelił bramkę dla drużyny gości.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stali Stalowa Wola z Pogonią Siedlce, który odbył się w Stalowej Woli, gospodarze wyszli na boisko z determinacją. Już w 46 minucie trener Stali dokonał dwóch zmian - Grzegorz Gorski wszedł za Ziarko, a Rogala zastąpił Seweryna. W 54 minucie Kowalski z drużyny Stali otrzymał żółtą kartkę. Następnie, w 62 minucie trener Pogoni dokonał zmiany - Mis wszedł za Derlatka.

Jednak to gospodarze zdobyli pierwszą bramkę w 66 minucie, a strzelcem był Pioterczak. W 72 minucie Furtak również otrzymał żółtą kartkę. W odpowiedzi trener Pogoni dokonał trzech zmian - Hrnciar wszedł za Pyrdola, Lewandowski zastąpił Misiaka, a Nowak Majewskiego. W 74 minucie Chelmecki wszedł na boisko za Pioterczaka, a Urban otrzymał żółtą kartkę dla drużyny Stali. W dalszej części meczu obie drużyny otrzymały kolejne żółte kartki - Mis (Pogoń) w 84 minucie oraz Lewandowski (Pogoń) i Gorski (Stal) w 90+7 minucie.

W ostatnich minutach spotkania Stal Stalowa Wola zapewniła sobie zwycięstwo, gdy w 90+2 minucie Imiela zdobył drugą bramkę dla swojej drużyny. W 90+3 minucie Banach wszedł na boisko za Kowalskiego. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Stal Stalowa Wola 2, Pogoń Siedlce 1.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Stal Stalowa Wola prowadziła z wynikiem 2:1 nad Pogonią Siedlce. Po meczu, w którym padły dwa gole, Pogoń Siedlce zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Dotychczas drużyna Pogoni Siedlce wygrała 9 spotkań, zremisowała 6 razy i przegrała 3 mecze, co daje im sumę 33 punktów. Natomiast Stal Stalowa Wola zajmuje jedenaste miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 7 meczów, zremisowała 3 razy i przegrała 8 spotkań, co daje im sumę 24 punktów. Obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie w tym meczu. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Stal Stalowa Wola - 25 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stalą Stalowa Wola a Pogonią Siedlce, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Stali Stalowa Wola z Wisłą Puławy odbędzie się 3 grudnia 2023 roku o godzinie 14:00 na stadionie Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Natomiast Pogoń Siedlce zmierzy się z Stomilem Olsztyn dzień później, czyli 4 grudnia 2023 roku o godzinie 18:15 na stadionie Rosrrit w Siedlcach.