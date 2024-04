Zwycięstwo Stilonu Gorzów nad Ślęzą Wrocław 1:0 w 24. kolejce III Ligi - Grupa 3

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Ślęzy Wrocław zajmowała 7 miejsce w tabeli, a Stilon Gorzów 11 miejsce. Do tej pory Ślęza Wrocław wygrała 9 meczy, zremisowała 6 i przegrała 8, co daje im sumę punktów równą 33. Natomiast Stilon Gorzów wygrał 7 meczy, zremisował 6 i przegrał 10, co daje im sumę punktów równą 27. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężył Stilon Gorzów zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualnie Stilon Gorzów ma na swoim koncie 30 punktów, a Ślęza Wrocław utrzymuje się na poziomie 33 punktów.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stilonem Gorzów a Ślęzą Wrocław, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Unii Turza Śląska z Stilonem Gorzów odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Miejskim we Wodzisławiu Śląskim. Natomiast mecz Ślęzy Wrocław z Karkonoszami Jelenia Góra zostanie rozegrany dzień wcześniej, czyli 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:30 na stadionie Kompleks Piłkarski 1 Ks Ślęza we Wrocławiu.