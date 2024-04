Zwycięstwo Vinety Wolin nad Cartusią Kartuzy w 24. kolejce III ligi - Grupa 2

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Vineta Wolin zajmowała 3. miejsce w tabeli, a drużyna Cartusia Kartuzy zajmowała 9. miejsce. Do tej pory Vineta Wolin wygrała 12 meczy, zremisowała 3 mecze i przegrała 8 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 39. Natomiast Cartusia Kartuzy wygrała 10 meczy, zremisowała 6 mecze i przegrała 7 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 36. W ostatnim meczu drużyna Vinety Wolin zdobyła 3 punkty, co pozwoliło im zwiększyć swoją sumę punktów do aktualnie wynoszącej 42. Natomiast Cartusia Kartuzy nie zdobyła żadnych punktów w tym meczu i ich suma punktów pozostała na poziomie 36.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Vinetą Wolin a Cartusią Kartuzy, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Pogoni Szczecin II z Vinetą Wolin odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:30 na stadionie Miejskim Im. Floriana Krygiera w Szczecin. Natomiast Cartusia Kartuzy zmierzy się z Polonią Środa tego samego dnia o godzinie 12:00 na stadionie Gminnym w Kartuzach.