Zwycięstwo Wikędu Luzino nad Sokół Kleczew w meczu 24 kolejki III Ligi - Grupa 2

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem drużyna Sokół Kleczew zajmowała 12 miejsce w tabeli, a drużyna Wikęd Luzino zajmowała 17 miejsce. Do tej pory Sokół Kleczew wygrał 9 meczy, zremisował 6 mecze i przegrał 8 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 33. Natomiast Wikęd Luzino wygrał 4 mecze, zremisował 2 mecze i przegrał 17 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 14. W tym konkretnym meczu Wygrała Wikęd Luzino i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Po dodaniu tych punktów aktualnie Sokół Kleczew ma na swoim koncie 33 punkty, a Wikęd Luzino ma na swoim koncie 17 punktów.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Sokół Kleczew po rozegranym meczu z Wikędem Luzino już szykuje się do kolejnej rywalizacji. Ich następne spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie Gotis w Gniewinie, gdzie zmierzą się z drużyną Stolema Gniewino. Z kolei Wikęd Luzino również nie zwalnia tempa i już wkrótce stanie do walki z Elaną Toruń. Mecz ten zaplanowano na 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 na stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu. Obydwie drużyny mają przed sobą ważne starcia, które przyciągną uwagę kibiców i zapewnią emocjonującą rywalizację na boisku.