Aż nas cofnęło po przyłapaniu Jude'a Bellinghama. Po strzelonym golu gwiazdor Anglii kompletnie odleciał. Musiał się wytłumaczyć

Anglia była na skraju odpadnięcia z Euro 2024 już w 1/8 finału, ale w doliczonym czasie gry ze Słowacją dał o sobie znać geniusz Jude'a Bellinghama. 21-letni gwiazdor Realu Madryt przepiękną przewrotką złamał serca milionów Słowaków, którzy odliczali sekundy do sensacyjnego awansu, i doprowadził do dogrywki. W niej to Anglicy błyskawicznie objęli prowadzenie 2:1 i awansowali do ćwierćfinału Euro. Bellingham nie pierwszy raz został narodowym bohaterem, ale tuż po meczu najwięcej mówiło się o jego obscenicznej cieszynce.

Internet zapłonął po golu piłkarza Realu, ale szybko największe emocje zaczęło budzić nagranie z jego celebracją. Bellingham został przyłapany na paskudnym geście zapraszającym do... pocałowania jego krocza. Pierwsze komentarze sugerowały, że była to prowokacja wymierzona w kierunku ławki rezerwowych Słowaków, co tylko podgrzało negatywną atmosferę wokół angielskiego gwiazdora. Zamieszanie zrobiło się na tyle duże, że 21-latek musiał się wytłumaczyć.

"Ten gest jest naszym żartem w grupie najbliższych przyjaciół, którzy byli na meczu. Słowacji za dzisiejszy występ należy się wyłącznie szacunek" - Bellingham skomentował gorszące nagranie w mediach społecznościowych. Poniżej znajdziesz nagranie wraz z wyjaśnieniami piłkarza, który momentalnie zaprzeczył wersji o prowokacji wymierzonej w Słowaków.