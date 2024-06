i Autor: AP Jude Bellingham

Ryzyko i satysfakcja

Ojciec Jude'a Bellinghama ma bardzo niebezpieczną pracę. Wiadomości o rodzinie gwiazdy wyszły na jaw

Jacek Garncarz 20:51

Jude Bellingham to dzisiaj jedna z największych gwiazd piłki nożnej na Starym Kontynencie. Choć ma zaledwie 21 lat, to trudno wyobrazić sobie na dzisiaj reprezentację Anglii i Real Madryt bez tego pomocnika. Nic dziwnego, że przy okazji Euro 2024 lider drugiej linii "Synów Albionu" przyciąga uwagę. A co za tym idzie pod lupą znalazła się również jego rodzina i wiadomości o niej.