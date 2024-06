Jerzy Dudek z uznaniem o klasie reprezentanta Polski. "Prezentuje światowy poziom, pozwolił uratować twarz"

Po raz kolejny nie zawiódł

Wprawdzie Skorupski zadebiutował w reprezentacji Polski przed dwunastoma laty, ale rozegrał w niej tylko 11 meczów. Ten ostatni z Francją na EURO 2024, gdzie spisał się wybornie. Kapitan Francuzów Kylian Mbappe pokonał go dopiero po strzale z rzutu karnego. - Dyspozycja bramkarzy doprowadziła do tego, że inaczej patrzmy na to, co się działo na Euro - powiedział niedawno Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Nie mieliśmy tak, że bramkarz rywali przeszkadzał nam w osiągnięciu sukcesu. To nasi bramkarze ratowali nas przed porażką. Dyspozycja Łukasza Skorupskiego zadecydowała o tym, że kibice jak piłkarze opuszczali stadion w Dortmundzie w dobrych humorach. Nie było takiego zawodu jak z Austrią, z którą przegraliśmy dość wyraźnie. Skorupski pozwolił nam uratować twarz. Po raz kolejny nie zawiódł. Gdy zastępuje Szczęsnego, to jest postacią, która bez żadnego problemu wchodzi do bramki i prezentuje ten najwyższy, światowy poziom - komplementował bramkarza Bologny.

Bramka była i jest mocno obsadzona w drużynie narodowej

Wojciech Szczęsny zapowiadał, że powoli będzie kończył z grą w drużynie narodowej. Kto zajmie jego miejsce? - Wśród bramkarzy mamy dużą konkurencję - analizował Dudek na naszych łamach. - Ale Wojtek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w kwestii występów w kadrze. Tyle że bramka była i jest mocno obsadzona w drużynie narodowej. Mamy zastępców. Marcin Bułka miał fenomenalny sezon we Francji. Nie można też zapominać o Kamilu Grabarze, który też gra a bardzo wysokim poziomie - zaznaczył były legendarny bramkarz reprezentacji Polski.

