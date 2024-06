Chorwacja - Albania RELACJA NA ŻYWO. Zaczynamy drugą kolejkę grupową na Euro 2024! Wynik live

Chorwacja - Albania 0:0

Bramki:

Kartki:

Chorwacja: Livaković - Perisić, Gvardiol, Sutalo, Juranović - Kovacić, Brozović, Modrić - Kramarić, Petković, Majer

Albania: Strakosha - Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj - Asllani, Ramadani, Laci - Asani, Manaj, Bajrami

Odśwież relację

Chorwacja i Albania po pierwszej kolejce są na dnie tabeli grupy B. Chorwaci w meczu otwarcia ponieśli bolesną porażkę z Hiszpanią (0:3), a Albańczycy po walce ulegli Włochom (1:2). To sprawia, że w drugiej kolejce obie drużyny zagrają o wszystko - porażka na dobre zamknie im drogę do awansu do 1/8 finału Euro 2024. W starciu Chorwacji z Albanią nie brakuje też innych podtekstów, a na boisku i trybunach można spodziewać się prawdziwej bałkańskiej krwi. Początek meczu już o godzinie 15:00!