Niemcy - Węgry RELACJA NA ŻYWO: Nawałnica Niemców zakończona bramką! Kocioł w Stuttgarcie

Niemcy - Węgry 1:0 (1:0)

Bramki: 22. Musiala

Kartki: Varga, Rudiger

Niemcy: Neuer - Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt - Andrich, Kroos - Musiala, Gundogan, Wirtz - Havertz

Węgry: Gulacsi - Fiola, Orban, Daidai - Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga

Po pierwszej serii gier w grupie A reprezentacje Niemiec oraz Szwajcarii są o krok od awansu do fazy pucharowej imprezy, która rozgrywana jest na niemieckich boiskach. Gospodarze turnieju gładko wygrali w meczu otwarcia 5:1 ze Szkocją i teraz walczyć będą o drugie zwycięstwo. W spotkaniu Niemcy - Węgry czeka ich jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie, bowiem ekipa prowadzona przez selekcjonera Marco Rossiego będzie chciała zrobić wszystko, aby zrehabilitować się za falstart na Euro 2024 i porażkę 1:3 ze Szwajcarią. Dla Węgrów jest to mecz o wszystko, jeśli chcą awansować bezpośrednio do fazy pucharowej, co zwiastuje niezwykle zacięty mecz i ogromne emocje. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Niemcy - Węgry. Początek o godzinie 18:00.