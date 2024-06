Ciarki przechodzą po tym, co działo się w szatni Polaków po porażce z Austrią. Aż serce boli przez te obrazki. Cisza dudni w uszach

Oczy zachodzą łzami przez to, co dzieje się teraz u Grzegorza Krychowiaka. Tego nikt nie mógł się spodziewać. Prawdziwa nawałnica

Po pierwszym meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 kibice biało-czerwonych mieli ogromne nadzieje na to, że piłkarzom Michała Probierza uda się pokonać Austrię i dalej być w grze o awans do fazy pucharowej. Niestety, Polska uległa rywalom 1:3 i teraz może już tylko czekać na swój mecz z Francją, co wywołało prawdziwą nawałnicę nawet u Grzegorza Krychowiaka. To, co działo się w szatni reprezentacji Polski po ostatnim gwizdku sędziego oczywiście zarejestrowały kamery "Łączy nas piłka", jednak widok ten może u wielu kibiców wywołać ogromny żal i ból serca. O ile w szatni przed spotkaniem i w jego przerwie panowało niemałe poruszenie, to po przegranej z Austrią cisza aż dudni w uszach.

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Zarówno Kamil Grosicki, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski oraz Michał Probierz przed meczem i po pierwszych 45 minutach motywowali biało-czerwonych, a bardziej doniosły ton miał pobudzić piłkarzy. Kiedy ci zaczęli pojawiać się w szatni już po zakończeniu spotkania, podopieczni Probierza wyglądali, jakby ktoś wyssał z nich życie. Te obrazki poruszają.

i Autor: YouTube/ Łączy nas piłka screen Piłkarze po meczu Polska - Austria

i Autor: YouTube/ Łączy nas piłka screen Piłkarze po meczu Polska - Austria

W ostatnim vlogu, jaki pojawił się na kanale "Łączy nas piłka" doskonale widać, że nawet selekcjoner Michał Probierz był niezwykle przybity rezultatem spotkania. - Panowie, taki jest sport. Teraz już nic nie zmienimy. Mogliśmy zmienić tylko na meczu i to było jedyne. Teraz trzeba po prostu dalej z tej drogi się nie cofnąć i dalej po prostu to robić. - powiedział do swoich piłkarzy selekcjoner, po czym w kompletniej ciszy zbił z każdym z nich piątkę.