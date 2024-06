Oczy zachodzą łzami przez to, co dzieje się teraz u Grzegorza Krychowiaka. Tego nikt nie mógł się spodziewać. Prawdziwa nawałnica

Kiedy piłkarze reprezentacji Polski zaczynali swoją rywalizację na Euro 2024 w grupie z Holandią, Austrią i Francją wielu kibiców od razu zakładało, że nie będzie to łatwa przeprawa, jednak dobry występ w pierwszym spotkaniu wlał sporo nadziei w serca fanów. Niestety, po dwóch kolejnych porażkach 1:2 z kadrą "Oranje" oraz 1:3 z Austrią, Polacy za chwilę zakończą swój udział w imprezie, co mocno podsumował Jan Tomaszewski. W tym samym czasie jeden z "niechcianych" przez selekcjonera Michała Probierza, a więc Grzegorz Krychowiak zaczął chwalić się w mediach społecznościowych zdjęciami ze swojej wycieczki do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a dokładnie do stanu Utah. W sekcji komentarzy zapanowało olbrzymie poruszenie, przez które trudno opanować wzruszenie.

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

- Grzegorz wróć do kadry - czytamy w jednym z pierwszych komentarzy, jakie pojawiły się pod serią zdjęć Krychowiaka. - Wracaj na mecz z Francją - prosił kolejny z internautów pod dwóch meczach biało-czerwonych. - Panie Grzesiu, smutnie bez pana środek pola repry wygląda niestety - pisali dalej fani. - Tęskno za Tobą w kadrze. Slisz to cień piłkarza. - nie hamował się kolejny z fanów polskiego pomocnika.

Jeszcze przed kilkoma miesiącami Grzegorz Krychowiak był mocno krytykowany po swoich kolejnych występach w reprezentacji Polski, jednak jak doskonale widać po nastrojach społecznych, kibice raczej woleliby znów zobaczyć go w koszulce z orzełkiem na piersi. Do tej pory pomocnik miał okazję grać dla reprezentacji równo 100 meczów.