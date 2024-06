Dramatyczne obrazki w meczu Szkocja - Węgry. Piłkarz Węgier nieprzytomny runął na murawę. Wideo dla ludzi o mocnych nerwach

Rywalizacja Szkocji z Węgrami miała niebywale dużą stawkę. Zwycięzca tego meczu mógł zrobić ogromny krok w kierunku 1/8 finału. Przez większość spotkania dominowali Szkoci, którzy nie stwarzali sobie jednak sytuacji. W drugiej połowie więcej do powiedzenia mieli Węgrzy. Madziarzy częściej dośrodkowywali w pole karne rywali i tak było również po jednym z rzutów wolnych. Niestety doszło wówczas do groźnego zderzenia, w którym najbardziej ucierpiał Barnabas Varga. Napastnik został trafiony przez bramkarza Szkotów w głowę i nieprzytomny runął na murawę. Jego koledzy natychmiast wołali o pomoc i układali zawodnika w pozycji bocznej bezpiecznej. Następnie służby otoczyły go kocem, aby obrazki nie docierały do kibiców. Varga opuścił boisko na noszach. Miejmy nadzieję, że Węgrowi nic poważnego nie grozi i szybko wróci do siebie.

AKTUALIZACJA:

Według najnowszych ustaleń mediów, stan napastnika reprezentacji Węgier jest stabiliny. Jak podali dziennikarze TVP Sport, piłkarz odzyskał przytomność i przebywa w szpitalu.

Such a horrible collision man, hoping Barnabas Varga is alright pic.twitter.com/GoFtaL1fBj— Trey (parody) (@_blaise250) June 23, 2024