Niemieccy ochroniarze katowali kibica. Bestialskie wideo pojawiło się w sieci. Szokujące sceny na Euro 2024

Wstrząsające sceny obiegły cały internet. W trakcie starcia między reprezentacjami Portugalii a Słowenii doszło do drastycznego pobicia dwóch fanów reprezentacji Portugalii. Mężczyzni zostali skatowani przez ochronę, gdyż jeden z nich próbował wtargnąć na boisko, a drugi go powstrzymać. Ochroniarze zachowali się wyjątkowo brutalnie.

Sceny na EURO 2024. Dwóch kibiców pobitych przez ochronę

EURO 2024 upływa pod znakiem kibiców, którzy wchodzą na stadiony. Do podobnych scen miało dojść w trakcie starcia między Słowenią a Portugalią. Po tym, jak Cristiano Ronaldo przestrzelił rzut karny, jeden z mężczyzn próbował wejść na murawę, a drugi go powstrzymywać. Obu za ich zachowanie dotknęła wyjątkowo mocna kara. Na nagraniu opublikowanym w mediach społęcznościowych widzimy, jak jeden z fanów ubranych w koszulkę Portugalii jesyt pacyfikowany na betonowej podłodze. Drugi przyciskany jest do ściany i względem niego doszło do prawdziwej eskalacji przemocy. Mężczyzna zaczął dostawać ciosy pięścią po głowie, po czym został obalony i kopany przez ochroniarzy.

🚨 Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8— Record (@Record_Portugal) July 2, 2024