i Autor: Creative Commons Bryan Cristante

Euro 2024

Euro 2024: Bryan Cristante. Sylwetka reprezentanta Włoch

Waldemar Kowalski 14:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Selekcjoner reprezentacji Włoch, Luciano Spalletti postanowił powołać na mistrzostwa Europy siedmiu pomocników o usposobieniu zarówno defensywnym, jak i ofensywnym. W gronie szczęśliwców znalazł się również zawodnik AS Romy, Bryan Cristante. Dobijający powoli do 30 lat defensywny pomocnik zalicza się do grona najstarszych piłkarzy w kadrze "Azzurrich".