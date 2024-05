Euro 2024: Gelsenkirchen - co warto zobaczyć? Historia, zabytki, ciekawostki

Michał Probierz ogłosił powołania, a potem wybrał się do teatru. Nie było jednak sztuki

W Gelsenkirchen rozegrane zostaną mecze Serbia - Anglia (grupa C, niedziela 16 czerwca godz. 21), Hiszpania - Włochy (grupa B, czwartek 20 czerwca godz. 21), Gruzja - Portugalia (grupa F, środa 26 czerwca godz. 21) oraz jeden mecz w 1/8 finału (niedziela 30 czerwca, godz. 18). Arena AufSchalke jest w stanie pomieścić ponad 62 tysiące widzów.

Gelnsenkirchen to miasto w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w Zagłębiu Ruhry. To miasto przemysłowe, gdzie krajobraz tworzą stare rafinerie przebudowane na hale widowiskowe i lodowiska. Przez długie lata miasto Gelsenkirchen związane było z górnictwem. Rozwój kopalnie węgla prowadził do ​​szybkiego wzrostu liczby ludności, ale w połowie XX przemysł ten zaczął upadać i pojawiły się duże problemy z bezrobociem.

Największą dumą miasta jest klub piłkarski FC Schalke 04 Gelsenkirchen, w którym występowali m.in. Tomasz Hajto i Tomasz Wałdoch. Klub walczył o najwyższe laury w Bundeslidze, ale ostatnio gra w 2. lidze.

Gelnsenkirchen - zabytki, co warto zobaczyć?

W Gelsenkirchen nie ma za dużo zabytków. Najsłynniejsze to Zamek Berge zbudowany w 1264 roku (przeszedł znaczną rozbudowę w latach 1785-1788). Pod koniec lipca każdego roku odbywa się w nim tradycyjny festiwal. Inna turystyczna atrakcja to interaktywne Zoo. Podzielone jest na trzy sekcje: Afrykę, Azję i Alaskę. Warto również zobaczyć pałac Horst, zamek wodny Lüttinghoff, kościół Bleck, ratusz Buer czy też Muzeum Sztuki Gelsenkirchen. W zbiorach muzeum znajdzieny obrazy klasycznego modernizmu, konstruktywizmu, kinetyki i sztuki współczesnej.