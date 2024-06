i Autor: Instagram/ iamscamacca Gianluca Scamacca

Euro 2024

Euro 2024: Gianluca Scamacca. Sylwetka reprezentanta Włoch

Waldemar Kowalski 15:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po niezbyt udanej przygodzie w Premier League i zaledwie jednym sezonie w barwach West Hamu, Gianluca Scamacca wrócił do Włoch, co okazało się strzałem w 10. 25-latek strzelił w poprzednim sezonie 19 bramek we wszystkich rozgrywkach i sięgnął z Atalantą po Ligę Konferencji Europy, czym zapracował na powołanie na Euro 2024 w Niemczech.