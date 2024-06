i Autor: Instagram/Justin Bijlow Justin Bijlow

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Justin Bijlow. Sylwetka reprezentanta Holandii

Justin Bijlow jest jednym z trzech bramkarzy powołanych do reprezentacji Holandii na Euro 2024 i jedynym występującym w rodzimej lidze. W barwach Feyenoordu 26-latek stał się jednym z najlepszych holenderskich bramkarzy i Ronald Koeman nie miał wątpliwości, że należy zabrać go na mistrzostwa Europy do Niemiec. Pomimo bogatego klubowego doświadczenia, Bijlow w kadrze wciąż może uchodzić za żółtodzioba. Przed Euro wydaje się też, że jest dopiero opcją numer "2" w holenderskiej bramce.