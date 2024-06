Euro 2024. Kim jest Kamil Grosicki. Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: klub, partnerka, reprezentacja

Kamil Grosicki - reprezentacja

Zadebiutował w reprezentacji w 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera w 2008 roku mając 19 lat. Kolejne finały wielkich imprez zaliczał będąc ważnym zawodnikiem kadry. Najbardziej spektakularny był ten w 2016 zakończonym awansem do ćwierćfinału Euro 2016. Wielokrotnie mówił o szacunku jakim darzył Adama Nawałkę, który chyba jak nikt inny potrafił wykorzystać potencjał Grosika. Nieudana końcówka występów na Wyspach, gdy mecze West Bromwich Albion oglądał z trybun, sprawił, że był pominięty w kadrze na EURO 2020. Powrócił do reprezentacji jako piłkarz Pogoni i znalazł się w drużynie na mundial, w którym zaliczył kilkuminutowy epizod w meczu z Francją. Ma na koncie 93 występy (17 goli) w reprezentacji i zapewne marzeniem jest dobicie do „setki”, ale jest realistą wiedząc, że Michał Probierz może korzystać z niego tylko w razie potrzeby. - To jest końcówka mojej reprezentacyjnej kariery i chciałbym ją maksymalnie wykorzystać i zakończyć w dobrym stylu – mówił „Super Expressowi” Grosicki przed ogłoszeniem szerokiej kadry na EURO.

Kamil Grosicki – klub

Wychował się Pogoni Szczecin i w niej pewnie zakończy karierę, ale niespełnionym marzeniem pozostaje zdobycie trofeum z Portowcami, co było o krok w tym roku w finale Pucharu Polski. Trofea zdobywał jedynie z Jagiellonią (Puchar Polski i Superpuchar). Zagraniczna kariera Grosika zaczęła się od całkiem nieudanego epizodu w Szwajcarii, ale później było już tylko lepiej. Z tureckiego Sivassporu trafił do Ligue 1, grając przez trzy lata w Rennes. W lidze zanotował 13 goli i tyle samo asyst. Później spełnił wielkie marzenie, jakim był angaż w Premier League. Zagrał w niej w dwóch klubach – Hull i WBA. Dopełni szczęścia zabrakło chyba tylko strzelonego gola, bo bilans w najlepszej lidze świata zamknął 6. asystami. Po powrocie do Pogoni błyszczy na krajowych boiskach i w ostatnich dwóch latach wybrany był najlepszym piłkarzem Ekstraklasy.

Kamil Grosicki – rodzina

Kamil i Dominika Grosiccy są małżeństwem od października 2011 roku. Ślubu w Mostach niedaleko Szczecina udzielał im ówczesny kapelan Pogoni, ksiądz Henryk Marszałek. Małżonkowie doczekali się córki Mai.

Kamil Grosicki – sylwetka

Data urodzenia: 8.06.1988

Klub: Pogoń Szczecin

Mecze /gole w kadrze: 93/17

Numer: 11

Debiut w kadrze: Polska – Finlandia 1:0, 2.02.2008