Euro 2024: Monachium - co warto zobaczyć? Historia, zabytki, ciekawostki

Tym razem w Monachium rozegranych zostanie sześć gier mistrzowskich. 14 czerwca na Munich Football Arena (na czas finałów zawieszona zostaje marketingowa nazwa Allianz Arena) nastąpi inauguracja EURO 2024, i tu w spotkaniu otwierającym zmagania sportowe zagrają reprezentacje Niemiec i Szkocji. Prócz tego odbędą się tu jeszcze trzy inne mecze grupowe, a także potyczka 1/8 finału i finał.

Monachium – sport i najsłynniejsze dożynki świata

I bez wielkiej imprezy sportowej – a przecież, pomijając EURO 1988 i EURO 2020, Monachium było także gospodarzem igrzysk olimpijskich w 1972 – bawarski ośrodek, z którego podziwiać można piękną panoramę Alp, ściąga do siebie co roku miliony turystów. Magnesem przyciągającym kibiców futbolowych jest oczywiście duma miejscowych kibiców, czyli Bayern – najbardziej utytułowany (33 tytuły mistrzowskie) klub Niemiec. Co roku ok. 6 mln osób odwiedza Monachium z okazji jednego z największych festynów ludowych na świecie; mających ponad 200-letnią tradycję dożynek chmielnych, znanych pod nazwą Oktoberfest.

Monachium – życie wokół Marienplatz

Półtoramilionowe dziś miasto założone zostało w połowie XII weku, przy zamku i klasztorze. Stąd wzięła się też jego nazwa: bei den Mönchen, czyli „przy mnichach”. To właśnie w tym czasie wyznaczony został centralny plac miejski, który od 1807 roku nosi nazwę Marienplatz. Wokół niego skupiają się najważniejsze i najstarsze zabytki miasta, wśród nich dwa ratusze: stary i nowy.

Monachium – co trzeba zobaczyć

Blisko tysiącletnia historia miasta sprawia, że obfituje ono w wiele architektonicznych perełek. Dominują wśród nich kościoły, wśród których wyróżnia się XV-wieczna Katedra Najświętszej Marii Panny.

Goszcząc w Monachium, nie można też nie odwiedzić zabudowań Alter Hofu, czyli dawnej rezydencji cesarskiej Ludwika IV Bawarskiego. Warty zobaczenia jest także zespół pałacowo-parkowy Nymphenburg („Zamek Nimf”), a także największy śródmiejski park na świecie, czyli Ogród Angielski, zlokalizowany w samym sercu miasta, wzdłuż brzegów rzeki Izary.

Monachium – gospodarcze centrum Niemiec

Stolica Bawarii to także wielki ośrodek finansowy, gospodarzy i handlowy. Tutaj swą siedzibę ma największe na świecie towarzystwo reasekuracyjne (Munich Re), gigant elektrotechniczny (Siemens) i znany na całym globie producent samochodów (BMW).

