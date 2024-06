i Autor: Instagram/Patrik Hrosovsky Patrik Hrosovsky

Euro 2024: Słowacja

Euro 2024: Patrik Hrosovsky. Sylwetka reprezentanta Słowacji

Patrik Hrosovsky to jeden z najbardziej doświadczonych pomocników powołanych do reprezentacji Słowacji na Euro 2024, który w kadrze znajduje się od wielu lat. Na co dzień jest piłkarzem belgijskiego Genku, z którym regularnie gra w europejskich pucharach. Hrosovsky był już na dwóch Euro, na których zgromadził cztery występy. W Niemczech może być jednym z kluczowych zawodników w układance słowackiego selekcjonera.