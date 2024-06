Euro 2024: Reprezentacja Polski. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Polacy w latach 70. i na początku 80. byli czołową ekipą świata, co potwierdzały wyniki na mistrzostwach świata, a mimo tego nie potrafili zakwalifikować się na mistrzostwa Europy. Przełamanie przyszło dopiero w 2008 roku i Euro 2024 będzie piątą taką imprezą z rzędu dla biało-czerwonych. Dotychczas tylko raz udało się wyjść z grupy, co miało miejsce w 2016 roku. Teraz będzie to zadanie naprawdę trudne, bo Polacy trafili do najtrudniejszej grupy na Euro 2024, w której zmierzą się z Holandią, Francją oraz Austrią. Niektórzy wieszczą, że po tych trzech spotkaniach wrócimy z mistrzostw z zerowym dorobkiem punktowym. Ale czy będzie aż tak źle?

Trener Polski: Michał Probierz

Nazwisko Michała Probierza w kontekście prowadzenia reprezentacji Polski przewijało się już od wielu lat. Zwłaszcza, gdy z sukcesami prowadził Jagiellonię Białystok. Konkretów przez długi czas nie było, aż do 2023 roku. Po fatalnej kampanii w eliminacjach do Euro 2024 pod wodzą Fernando Santosa, Cezary Kulesza postanowił błyskawicznie zwolnić Portugalczyka. Po tej decyzji w grze zostały dwa nazwiska: Marek Papszun i Probierz właśnie. Ostatecznie wybór padł na ówczesnego selekcjonera kadry U-21 i jak na razie ten wybór się broni, bo Probierz nie przegrał ośmiu pierwszych meczów w roli trenera kadry, co jest najlepszym wynikiem w historii reprezentacji Polski. Ale prawdziwy test dla szkoleniowca przyjdzie na Euro 2024.

Największa gwiazda reprezentacji Polski: Robert Lewandowski

Tego zawodnika nikomu nie trzeba przedstawiać. Polska piłka jeszcze nigdy nie miała takiego zawodnika, jak Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych był, a w zasadzie nadal jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a w niektórych sezonach zrównywał się osiągnięciami z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, a więc gigantami współczesnego futbolu. W reprezentacji Lewandowskiemu nie zawsze szło dobrze, ale bez wątpienia będziemy musieli poczekać kilka lat na piłkarza takiego formatu w biało-czerwonej kadrze.

Terminarz Polski na Euro 2024

16.06, godz. 15:00 Polska - Holandia

21.06, godz. 18:00 Polska - Austria

25.06, godz. 18:00 Polska - Francja

Polska na mistrzostwach Europy: