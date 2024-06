Euro 2024: Reprezentacja Szwajcarii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Trener: Murat Yakin

Reprezentacja Szwajcarii podczas mistrzostw Europy w Niemczech prowadzona jest przez Murata Yakina, który objął kadrę "Helwetów" w sierpniu 2021 roku. Od tego czasu Szwajcar urodzony w Bazylei w 1974 roku prowadził reprezentację w 34. meczach (stan przed rozpoczęciem Euro 2024). Zanim Yakin został zatrudniony na stanowisko selekcjonera, przez lwią część kariery związany był ze szwajcarskimi klubami, m.in dwukrotnie zdobywając mistrzostwo kraju - w sezonach 2012/2013 oraz 2013/2014 z FC Basel.

Największe gwiazdy: Manuel Akanji, Gregor Kobel

W kadrze Szwajcarów powołanych przez selekcjonera na Euro 2024 nie brakuje zawodników, którzy na co dzień reprezentują barwy najlepszych klubów na świecie i mogą nazywać się zawodnikami z topu, jednak przed szereg wychodzą przede wszystkim dwa nazwiska - Manuel Akanji i Gregor Kobel. Pierwszy z nich to środkowy obrońca Machesteru City, który obecnie jest najwyżej wycenianym zawodnikiem Helwetów (45 mln euro). Kobel to z kolei bramkarz grający na co dzień dla Borussi Dortmund, z którą zameldował się przed kilkoma tygodniami w finale Ligi Mistrzów (wyceniany na 40 mln euro).

Terminarz Szwajcarii na Euro 2024

15.06, 15:00 - Węgry - Szwajcaria

19.06, 21:00 - Szkocja - Szwajcaria

23.06, 21:00 - Szwajcaria - Niemcy

Szwajcaria na mistrzostwach Europy