i Autor: AP PHOTO Virgil van Dijk

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Virgil van Dijk. Sylwetka reprezentanta Holandii

KH 20:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Virgil van Dijk to prawdziwy lider reprezentacji Holandii i ostoja holenderskiej defensywy. Środkowy obrońca Liverpoolu od lat uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie na tej pozycji. W 2019 r. był o włos od zdobycia Złotej Piłki - przegrał jedynie z Leo Messim. Teraz jako kapitan drużyny chce poprowadzić Holendrów do długo wyczekiwanego sukcesu na wielkim turnieju. Na Euro 2024 z pewnością dużo będzie zależało właśnie od niego. Co ciekawe, będzie to dopiero jego pierwsze Euro - ostatnie opuścił z powodu kontuzji więzadła krzyżowego, a jeszcze wcześniej Holandii zabrakło na turnieju.