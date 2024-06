i Autor: AP PHOTO Reprezentacja Gruzji

Euro 2024

Gruzja - Portugalia wynik meczu. Zapis relacji na żywo

Gruzja jechała na Euro 2024 jako kopciuszek, Gruzja w grupie F miała przegrać wszystkie mecze i być "chłopcem do bicia". Tymczasem Gruzja okazała się największą sensacją trwających mistrzostw Europy i po sensacyjnym zwycięstwie z Portugalią awansowała do 1/8 finału turnieju. Portugalczycy co prawda wyszli na Gruzję drugim składem, ale zupełnie nie odbiera to zasług reprezentacji ze wschodu Europy.