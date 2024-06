i Autor: AP

Euro 2024: Grupa D

Holandia – Francja LIVE Euro 2024 relacja ONLINE na żywo [WYNIK i SKŁADY]

Holandia i Francja wygrały swoje pierwsze mecze na Euro 2024, czym niezwykle zbliżyli się do awansu do fazy pucharowej. Teraz jednak zmierzą się ze sobą i każda z tych drużyn może zapewnić sobie awans – nawet remis zapewni im zajęcie któregoś z trzech pierwszych miejsc, niezależnie od ostatnich meczów w grupie. A to oznacza, że ten mecz jest niezwykle ważny dla nas.